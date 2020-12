Fact check: Desmayo de enfermera tras vacuna de COVID-19 no es evidencia de un posible genocidio masivo

Usuarios de redes sociales han estado compartiendo publicaciones que muestran un video de una enfermera que se desmaya tras recibir una vacuna para el COVID-19 y afirman que si las personas continúan aplicándose la vacuna, se convertirá en un “genocidio masivo”. Esta afirmación es falsa: la enfermera en el video confirmó que tiene una condición en la que se desmaya cuando siente dolor, y la vacuna ha pasado por pruebas de seguridad.

Las publicaciones ( here , here ) muestran un video de una enfermera hablando en una entrevista de televisión luego de recibir la vacuna: habla de lo emocionada que estaba por recibir la vacuna, luego dice que se siente mareada y se desmaya. La leyenda de la publicación dice: "Observe cómo esta enfermera se desmaya después de recibir la vacuna COVID. Sin embargo, es tan seguro, ¿verdad? Esto se convertirá en un genocidio masivo si la gente continúa siguiendo a estos dictadores rabiosos ".

Tiffany Dover, gerente de enfermería del Hospital Memorial de Catholic Health Initiatives (CHI) en Chattanooga, Tennessee ( here ) se desmayó después de recibir la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 como se ve en este video por los medios de comunicación locales WTVC-TV NewsChannel 9 y WRCBtv 3 ( here here )

Tras recuperarse, le dijo a WTVC-TV NewsChannel 9, “Me impactó de repente, podía sentir que se acercaba. Me sentí un poco desorientada, pero ahora me siento bien y el dolor en mi brazo se ha ido". ( here ) .

Dover dijo que tiene una condición médica en la que a menudo se desmaya cuando siente dolor, como se puede ver en este video de WRCBtv 3 en la marca de 2 minutos 17 segundos ( here ) y en otro video aquí ( here )

Una portavoz de CHI Memorial confirmó a Reuters por correo electrónico que la enfermera “se recuperó rápidamente” después del incidente.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reconocen en su sitio web que no es raro que las personas se desmayen después de las vacunas. Dice que aunque no hay una respuesta definitiva sobre por qué ocurre esto, “los científicos piensan que los desmayos se deben al proceso de vacunación y no a las vacunas en sí mismas”. ( here )

No hay evidencia de que la vacuna COVID-19 esté diseñada para causar daño. El 11 de diciembre, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió la primera autorización de uso de emergencia que permite distribuir la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 en Estados Unidos, habiendo concluido que los beneficios superan los riesgos conocidos y potenciales ( here , here ) . La FDA evaluó y analizó datos de seguridad de pruebas clínicas realizadas a más de 43.000 participantes y la información de producción presentada por Pfizer-BioNTech ( here ) .

Los CDC explican que los ensayos clínicos están evaluando vacunas COVID-19 en investigación en muchos miles de participantes del estudio para generar datos científicos que la FDA pueda usar para determinar qué tan seguras son las vacunas candidatas, y que la seguridad seguirá siendo monitoreada luego de que las vacunas sean aprobadas para su uso: “El sistema de seguridad de las vacunas de Estados Unidos garantiza que todas las vacunas sean lo más seguras posibles. La seguridad es una prioridad máxima mientras los socios federales trabajan para lograr que una vacuna contra la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) esté disponible ".( here , here )

Según la FDA, los efectos secundarios más comunes de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 son dolor en el lugar donde se aplicó la inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, dolor en las articulaciones y fiebre ( here ) .

Algunas personas han experimentado reacciones alérgicas a la vacuna y, como consecuencia, la FDA ha dicho que, si bien la mayoría de los estadounidenses con alergias deben sentirse seguros al ser vacunados, las personas que previamente han tenido reacciones alérgicas graves a las vacunas o a los ingredientes de esta vacuna en particular deben evitar recibir la inyección ( here ) .

Reuters ha desmentido recientemente otras afirmaciones falsas relacionadas con la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 ( here , here , here ) .

VEREDICTO

Falso. No hay evidencia de que la vacuna esté diseñada para causar daño: la gerente de enfermería, que es propensa a desmayarse cuando siente dolor, se recuperó; la FDA aprobó la vacuna después de analizar los datos de seguridad de los ensayos clínicos en los que participaron más de 43.000 participantes.

Este artículo fue elaborado por el equipo de Reuters Fact Check.