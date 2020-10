Fact check: No hallaron esculturas alienígenas en obras del Tren Maya en México

Una cadena de Whatsapp y varias publicaciones en redes sociales presentaron a principios de octubre 2020 una serie de fotos de unas esculturas con apariencia de seres extraterrestres, junto a un mensaje que aseguraba que los objetos habían sido encontrados durante los trabajos de excavación y limpieza del terreno para la habilitación de la vía férrea sobre la que se trasladará el Tren Maya, uno de los proyectos estrella de la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el sudeste del país.

"Han sacado estas piezas en las excavaciones del tren Maya. No se han publicado en internet. Quizás se los quieran robar. O no hacerlo público para seguir con la construcción del tren. Parece que hay toda una ciudad sin escarbar y al hacerla pública, deberán parar lo del paso del tren Maya por ese lugar...", dice uno de los textos, del 13 de octubre, que acompaña las fotos aquí here

Otra publicación, del 17 de octubre, asegura que las figuras fueron descubiertas al derribar un muro de rocas en una cueva, con una máquina excavadora. Las piezas, de piedra y con motivos prehispánicos grabados en sus ropas y atuendos, tienen cabezas abombadas y grandes ojos completamente negros y ovalados. Su imagen es muy similar a la representación que habitualmente se realiza de seres extraterrestres en las películas y en los cómics, aquí here .

En respuesta a mensajes similares que circularon por WhatsApp días antes de que salieran a la luz esas dos publicaciones, Adrián Montemayor, jefe de Información del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la institución gubernamental que supervisa la obra, ironizó sobre el supuesto hallazgo en un hilo en Twitter el 11 de octubre: "No hemos encontrado figuras de aliens en las excavaciones arqueológicas del #TrenMaya ... Lamentablemente", indicó. "Tengo que aclarar que estas son piezas contemporáneas que no tienen relación alguna con los periodos mayas; incluyen símbolos mexicas, de Perú y Reino Unido; están hechas de materiales actuales y tienen aliens que parecen hielocos (unas figurillas infantiles de plástico semitransparente). SON FALSAS", explicó aquí here

Montemayor aclaró que “los descubrimientos del proceso de salvamento arqueológico del Tren Maya serán dados a conocer en su debido momento”. El director de prensa del Fonatur, David Ordaz, indicó a Reuters el lunes que no saben de dónde surgieron las polémicas imágenes: “La verdad, desconocemos de dónde. Llegaron a un grupo de Whatsapp de alguien de Fonatur y lo compartió con nosotros”, reveló.

El arqueólogo Luis Millet, investigador del Centro INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) Yucatán, la península del sudeste mexicano por la que se desplazará el Tren Maya, descartó que las piezas sean ni siquiera originales, en declaraciones a un diario local, publicadas el 12 de octubre: "No es auténtica ninguna de las piezas. Hay algunas que incluso están demasiadas pulidas en las que se advierten fotografías con dos representaciones de extraterrestres", afirmó (aquí here ).

Algunas de las controvertidas imágenes de las esculturas alienígenas supuestamente encontradas en la excavación del tren Maya son recicladas. Pueden encontrarse en internet en publicaciones que se refieren a “extraños hallazgos” en los estados mexicanos de Michoacán en junio de 2019 aquí here y youtu.be/zTSKvQJNtyc?t=37 .

Con una inversión de unos 6.300 millones de dólares, el proyecto ferroviario Tren Maya está siendo erigido sobre parte de una vía ya existente y recorrerá unos 1.500 kilómetros desde la zona arqueológica de Palenque, en el estado Chiapas, hasta la turística Cancún, en el estado Quintana Roo, en el sureste mexicano. Su construcción ha recibido críticas por parte de ambientalistas y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), un movimiento indígena en la selva de Chiapas que lideró el Subcomandante Marcos, quienes consideran que el proyecto traerá consigo la destrucción de la naturaleza y de los pueblos originarios, algo que el Gobierno niega (aquí here y aquí here ).

Varias zonas del sudeste de México y parte de Centroamérica fueron cuna de la civilización maya, que floreció entre el 400 a.C. y la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Esa cultura milenaria ha dejado maravillas joyas arquitectónicas como Chichén Itzá, Tikal, Palenque o Tulum, convertidas en reclamos turísticos que reciben miles de visitantes cada año.

VEREDICTO

Falso. Las imágenes de esculturas con apariencia alienígenas no corresponden a hallazgos realizados durante las obras de construcción del proyecto ferroviario Tren Maya en el sureste de México.

