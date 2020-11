Fact check: El video muestra imágenes del huracán Eta en Nicaragua, no el huracán Iota

Con más de 58.163 vistas, un video que circula en redes sociales supuestamente muestra imágenes del huracán Iota, que tocó tierra en Nicaragua la noche del 16 de noviembre. El material, que captura una escena de fuerte lluvia y viento en la que un árbol cae frente a lo que parecer ser una iglesia, no corresponde a este fenómeno: en realidad muestra el paso del huracán Eta, que también azotó Nicaragua, a principios de noviembre.

Publicaciones que erróneamente etiquetan al video incluyen comentarios como: “#Iota#iota toca tierra Nicaraguenses. Pueden verse ejemplos aquí ( here , archive.vn/MXaSY , here , here , archive.vn/0bhux )

El mismo video fue publicado en YouTube por medios locales al menos desde el 6 de noviembre, indicando que las imágenes capturan el impacto del huracán Eta en Wawa Bar, una comunidad nicaragüense sobre el mar Caribe ( youtu.be/15LbXuklgJ4 , youtu.be/1tVcCNOq_Z8 ).

También se encuentran imágenes posteriores de la zona del desastre en reportes de medios nicaragüenses ( here , here ). Una búsqueda en Google Maps corrobora la locación del video ( bit.ly/32PIPZ5 ).

A principios de noviembre, Eta, una de las tormentas más poderosas en impactar Centroamérica en años, tocó tierra en Nicaragua. En los días siguientes, el ciclón avanzó por la región descargando potentes lluvias que dejaron más de 100 fallecidos, al menos dos millones y medio de afectados e infraestructura destrozada desde Panamá hasta el sur de México ( here ).

Imágenes de Reuters del paso del huracán Eta pueden verse aquí ( here ).

Reuters desmintió otro video erróneamente etiquetado como imágenes del huracán Iota ( here ).

VEREDICTO

Parcialmente falso. Las imágenes muestran el paso del huracán Eta en Nicaragua, semanas antes de que Iota azotara en la misma región.

Este artículo fue elaborado por el equipo de Reuters Fact Check. Leer más sobre nuestro trabajo de verificación de datos aquí here .