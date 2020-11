Fact check: Evo Morales no dijo en Twitter que el próximo gobierno de Bolivia vaya a restringir redes sociales y eliminar empresas privadas

En un supuesto tuit del 27 de octubre, replicado en una publicación de Facebook, el expresidente de Bolivia Evo Morales habría mostrado la intención del futuro gobierno de Bolivia, encabezado por su correligionario Luis Arce, de imponer restricciones a las redes sociales y suprimir las compañías privadas en el país andino. Sin embargo, el exmandatario nunca hizo ese comentario en su perfil de Twitter.

“Como primera medida de nuestro gobierno será restringir todas las redes sociales en Bolivia. Vamos a acabar con los neoliberales y todas las empresas privadas. Solo el estado proveerá alimentos, bienes y servicios”, dice el tuit, que va a acompañado de la etiqueta #jallallaElProcesoDeCambio, usada en otros mensajes por los partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales y Arce. “Jallalla” es una palabra aymara que significa “viva”.

No es posible entrar el vínculo del tuit porque se trata de una captura de pantalla. La imagen va acompañada de un mensaje del usuario que la subió a Facebook, que señala, entre otras cosas: "YO APOYO LA TRANSMISIÓN DEL PODER A UNA JUNTA MILITAR PARA EVITAR QUE SE CONSUMA EL FRAUDE POR SEGUNDA VEZ" (aquí here ).

La publicación ha sido 654 veces compartida en Facebook y tiene 68 comentarios. “Si en Venezuela y Cuba lo hicieron por qué no lo va hacer en Bolivia, es eso lo que quieren hacer los masistas (del MAS), callar la voz del pueblo”, dice uno de los usuarios. “Y ¿cómo van hacer para restringir las redes sociales? ¿Nos van a decomisar nuestro celular o qué?”, afirma otro.

Una tercera persona delata la falsedad del mensaje: “Es información falsa, ya me pasé por sus tuits y no menciona eso”. Efectivamente al revisar la actividad de Morales en esa red social el día 27 de octubre no es posible encontrar ese tuit, supuestamente publicado a las 11.57 AM y que habría tenido 154 retuits sin comentario y 12 con él, así como 677 “me gusta”. Tampoco realizando una búsqueda avanzada en Google ni usando la herramienta Wayback Machine de archivo de páginas de internet.

Además, todos los tuits que aparecen en la cuenta de Morales han sido enviados desde un dispositivo Android y el que aparece en la publicación de FB habría sido supuestamente subido desde un iPhone.

Morales, que gobernó durante más de 13 años en el país andino antes de huir tras ser acusado de fraude en las elecciones presidenciales de 2019 y retirarle su apoyo las Fuerzas Armadas, ha criticado con dureza en el pasado las redes sociales.

El 20 de septiembre del año pasado dijo que no cree en ellas y las comparó con una alcantarilla, aquí here .

En 2016 propuso la apertura de un debate sobre esas plataformas digitales en respuesta a una supuesta ola de desinformación en su contra y tras ganar el "NO" en un referéndum en el que se preguntó a los bolivianos sobre su posible reelección como gobernante here .

VEREDICTO

Falso. El expresidente de Bolivia Evo Morales no anunció que el próximo gobierno del país andino, en manos de su partido, vaya a restringir las redes sociales y a liquidar el sector privado.

