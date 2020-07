Fact check: La Dra. Christine Grady, esposa de Anthony Fauci, no es hermana de Ghislaine Maxwell

Varias publicaciones en las redes sociales afirmaron falsamente que la Dra. Christine Grady, esposa del Dr. Anthony Fauci, es hermana de Ghislaine Maxwell.

Algunas publicaciones incluyen una versión recortada de la imagen visible here . La foto muestra a Fauci y Grady en la Casa Blanca con ocasión de una cena de Estado el 18 de octubre de 2016.

La Dra. Christine Grady ( here ), de 68 años, es una enfermera y bioeticista que ocupa actualmente el cargo de Jefa del Departamento de Bioética del Centro Clínico de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés). Se casó con el Dr. Fauci en 1985 ( here ) y tienen tres hijas ( here ).

Christine Grady es hija del ya fallecido John H. Grady Jr., un veterano de la Segunda Guerra Mundial que fue alcalde de Livingston, Nueva Jersey ( here ). Tiene cuatro hermanos: Joanne Grady Huskey, escritora y cofundadora de la organización sin ánimo de lucro iLive2Lead (iL2L) (fotografía visible here ), John H Grady III, exabogado del Departamento de Justicia here , Barbara Grady-Ayer y Robert Grady.

Ghislaine Maxwell tiene seis hermanos vivos (dos fallecieron): Kevin, Ian, Anne, Christine, Isabel y Phillip here , here ).

Las gemelas Christine e Isabel, de 69 años, cofundaron en 1993 la compañía tecnológica Magellan y parece que siguen trabajando en el sector ( here ). Pueden verse fotografías de Christine e Isabel here , here y here .

Según un artículo de 2019 en The Cut, “no se ha oído hablar en público (de Anne Maxwell) desde hace al menos una década” ( here ).

Un viejo retrato familiar de la familia Maxwell es visible here . Ghislaine es hija del fallecido magnate británico de los medios Robert Maxwell, que fundó una firma editorial y fue dueño de tabloides como el Daily Mirror. Tras la misteriosa muerte de Robert Maxwell en 1991, se supo que saqueó cientos de millones de dólares de fondos de pensiones de empleados en beneficio de su declinante imperio empresarial ( here ).

La candidata al Congreso DeAnna Lorraine, cuyo tuit ahora borrado con la falsa afirmación ( here ) aparece en pantallazos compartidos en las redes sociales ( here ), se autocorrigió ( here ). Según tuiteó, “parece que la conexión esposa de Fauci/Maxwell podría no ser acertada”.

Esta falsa afirmación surgió días después de que Ghislaine Maxwell, exnovia y durante mucho tiempo socia del fallecido financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein, fue arrestada en Estados Unidos, acusada de captar a menores para que Epstein pudiera abusar sexualmente de ellas ( here ).

VEREDICTO

Falso. La Dra. Christine Grady no es la hermana de Ghislaine Maxwell.

