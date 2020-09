Fact check: Bill y Melinda Gates, Anthony Fauci, la OMS y los CDC no comparecerán en un tribunal por crímenes de guerra

Varios usuarios de redes sociales han estado publicando una fotografía de un documento falso que sugiere que Bill y Melinda Gates, junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), van a comparecer ante un tribunal de derechos humanos por genocidio.

Reuters Fact Check. REUTERS/Axel Schmidt

Las publicaciones ( here , here y here ) también afirman falsamente que el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional para Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (NIAID, por sus siglas en inglés) y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), y su esposa, la bioética Christine Grady, así como el director general de la Organización Mundial de la Salud. Tedros Adhanom Ghebreyesus, están también en el banquillo de los acusados.

“¡¡El 6 de junio de 2020, Bill Gates, Melinda Gates, Anthony Fauci, Christine Grady, Tedros Adhanom, OMS, CDC y la Fundación Bill y Melinda Gates están en el Tribunal de Derechos Humanos por crímenes de guerra con la intención de cometer un genocidio masivo!! Por fin”, comenta uno de los usuarios junto a la publicación.

La falsedad del documento es evidente por la supuesta fecha de publicación que se indica: el Día 49 del Año de Yavé, 6022.

El membrete de la página dice “Tribunal Internacional de Derechos Humanos, Gobierno de Estados Unidos de América”. No hay tal tribunal en Estados Unidos.

El documento incluye enlaces para unos pocos documentos, uno de los cuales está en el sitio web https.//reignoftheheavens.com

El otro enlace lleva a un sitio web no seguro ( here ). Que el sitio web y la organización son falsos se ve claramente en esta página ( bit.ly/32ZeF6m ), que afirma: “El actual tribunal de derechos humanos comenzó en el reino de los cielos (...)”. Se enlaza con otra página ( here ), que menciona la “oficina del Secretario de Estado del reino de los cielos”.

Se puede encontrar una lista completa de organismos de la ONU implicados en la protección de los derechos humanos here .

VEREDICTO

Falso. Las personas y organizaciones mencionadas no han sido acusadas de crímenes de guerra. La publicación pretende mostrar una carta del Tribunal Internacional de Derechos Humanos, una organización que no existe en Estados Unidos ni en ningún otro lugar.

