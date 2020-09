Fact check: El doctor Anthony Fauci no ha sido arrestado; las publicaciones que lo afirman incluyen imágenes manipuladas

Usuarios de redes sociales están compartiendo una imagen que parece mostrar la portada de un periódico con un reporte que afirma que el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional para Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (NIAID, por sus siglas en inglés), fue arrestado. Esta afirmación es falsa, la imagen ha sido manipulada para incluir un titular falso y una fotografía que ha sido digitalmente alterada.

Anthony Fauci, director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, wears a protective mask while arriving to a Senate Health, Education, Labor and Pensions Committee hearing on efforts to get back to work and school during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Washington, D.C., U.S. June 30, 2020. Al Drago/Pool via REUTERS