Fact check: Fotografía alterada de Michelle Obama

Reuters Fact Check. REUTERS

Varios usuarios de redes sociales han estado compartiendo una vieja fotografía de Michelle Obama junto a su marido, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, acompañada de comentarios despectivos sobre el aspecto de la ex primera dama estadounidense. Sin embargo, el rostro de Michelle Obama ha sido alterado por medios digitales en la foto compartida en dichas publicaciones.

Ejemplos de dichas publicaciones se pueden ver aquí ( here y here )

La fotografía original fue compartida en Twitter por Barack Obama con ocasión del 55º cumpleaños de Michelle Obama y puede consultarse aquí ( here ). El tweet dice, "Lo sabía entonces y sigo absolutamente convencido de ello hoy: eres única, @MichelleObama. ¡Feliz cumpleaños!"

La misma fotografía también fue difundida en las publicaciones de varios grupos de noticias ( here , here , here , here y here ).

La fotografía de las publicaciones de redes sociales ha sido editada para darle a Michelle Obama una apariencia más masculina. Colocadas una al lado de la otra, es evidente que en la versión editada su cuello y su mandíbula han sido ensanchados. Estudiada de cerca, la fotografía editada también muestra una línea inconsistente en el lado derecho del cuello.

VEREDICTO

Alterada. Esta fotografía de Michelle Obama ha sido editada por medios digitales.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales here .