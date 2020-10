Fact check: Fotografía no muestra reunión de Biden con el Papa Francisco en 2020

Usuarios en redes sociales han compartido una fotografía que muestra al candidato presidencial demócrata Joe Biden con el Papa Francisco, con la afirmación de que la imagen es reciente. La fotografía fue capturada en 2016, cuando el entonces vicepresidente de Estados Unidos visitó el Vaticano para hablar sobre su cruzada contra el cáncer.

Pope Francis meets U.S. Vice President Joe Biden (R) in Paul VI hall at the Vatican April 29, 2016 Osservatore Romano/Handout via Reuters ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. TPX IMAGES OF THE DAY

Una publicación en Twitter con la fotografía sacada de contexto dice ( here ): “El falso Papa no quiso recibir al presidente Trump ni al Secretario de Estado de Estados Unidos, a Biden (SIC) si. No podría faltar esta foto. Con más razón digo, el presidente @realDonaldTrump es el elegido.” Publicaciones similares también pueden verse en Facebook aquí here , here , here .

La afirmación surge semanas después de que el Vaticano negara una audiencia al secretario de Estado Mike Pompeo con el Papa Francisco a finales de septiembre here . Dos diplomáticos de alto rango en el Vaticano dijeron que Francisco había declinado la solicitud de Pompeo, ya que el pontífice evita reunirse con políticos antes de las elecciones.

“Sí, él la solicitó. Pero el Papa ya había dicho claramente que no se reciben figuras políticas en periodos electorales. Esa es la razón”, dijo el secretario de Estado y cardenal Pietro Parolin.

La fotografía utilizada en esta publicación en realidad muestra a Joe Biden con Francisco el 29 de abril de 2016 ( here ). Fue capturada por el fotógrafo de la Casa Blanca David Lienemann y puede verse en la página de Medium del entonces vicepresidente ( here ). El pie de foto dice: “El vicepresidente Joe Biden saluda a Su Santidad el Papa Francisco después de pronunciar un discurso sobre el cáncer en la Conferencia Internacional de Medicina Regenerativa del Vaticano.”

Imágenes de Reuters de ese día pueden verse aquí ( here ).

Reuters no encontró ninguna evidencia que confirmara que Joe Biden ha visitado el Vaticano recientemente. Su actividad durante la carrera presidencial, así como la del presidente Donald Trump, ha sido reportada a fondo por los medios de comunicación ( here , here ).

El presidente Donald Trump se reunió con Francisco el 23 de mayo de 2017 ( here ). El Papa ha sido un crítico de Trump en varias ocasiones ( here , here ) y ha dicho estar en desacuerdo con el presidente de Estados Unidos en asuntos como la inmigración y el cambio climático ( here ).

Es posible que la fotografía haya sido sacada de contexto en redes sociales luego de que la página Complicit Clergy la utilizara para ilustrar un artículo titulado (en inglés) “El Vaticano apoyará a Biden” publicado el 30 de agosto here .

VEREDICTO

Parcialmente falso. El Papa Francisco no se reunió con el secretario de Estado Mike Pompeo porque, de acuerdo con el Vaticano, no recibe figuras políticas en tiempos electorales. La fotografía con Joe Biden fue capturada en 2016.

