Fact check: Una foto muestra a una mujer con una “bolsa mortuoria” simbólica en una manifestación en Miami

Usuarios de redes sociales están compartiendo una fotografía de una mujer que lleva lo que parece una bolsa mortuoria con una mano, con el fin de dar a entender que no es verdad que el coronavirus esté matando a gente. Esta afirmación es falsa. La foto muestra un funeral simbólico durante una manifestación en Miami.

La afirmación dice: "Aquí hay una foto de una mujer que lleva una ‘víctima muerta del coronavirus’ con una mano. Si alguna vez has tenido que cargar con un cuerpo, sabrás por qué se le llama 'peso muerto'. Levanta la mano si crees en esta mierda. Y ahora... date una bofetada con ella". Se pueden ver ejemplos de estas afirmaciones here , here y here .

La foto de la afirmación, visible here , la tomó el 27 de mayo de 2020 el fotógrafo Cristóbal Herrera para la Agencia de Noticias EFE.

El pie de foto dice: “Una activista lleva unas bolsas que representan cadáveres durante una protesta simbólica en un funeral contra la reapertura de la economía sin ayudas públicas por el coronavirus” en un parque del centro de Miami.

Encontramos a la misma mujer (ver zapatillas rojas) trasladando y arreglando las bolsas simbólicas en un vídeo de la protesta. ( here ). Hay otras imágenes del evento here .

VEREDICTO

Falso. Esta foto muestra bolsas que representan cadáveres durante una protesta en Miami. Ha sido usada fuera de contexto para poner en duda, de forma engañosa, que la gente esté muriendo por la enfermedad COVID-19.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check.