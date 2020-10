Fact check: Una foto muestra una imagen de un festival de música de 2019 celebrado en Zúrich, no de un mitin de Trump en Florida.

Varios usuarios de redes sociales han estado compartiendo una foto de un festival de música celebrado en Zúrich en 2019, afirmando que se trata de una imagen de un acto de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la ciudad de Ocala, en el estado de Florida.

Reuters Fact Check. REUTERS

Las publicaciones ( here , here , here , here ) muestran una foto de un puente y el área circundante llenos de gente, encabezada por la descripción: "Siga escuchando las encuestas. Ocala, Florida ayer".

El presidente Trump celebró un mitin en el Aeropuerto Internacional de Ocala el viernes 16 de octubre, de cara a las elecciones presidenciales de EEUU del 3 de noviembre ( here ).

Imágenes de video del mitin de Ocala, que pueden verse al comienzo de estas grabaciones ( here , here ), muestran que el número de asistentes fue inferior al que se observa en la foto compartida en redes sociales.

Las imágenes de satélite de Ocala visibles en este enlace de Google ( bit.ly/34c09sz ) no muestran ninguna estructura similar al puente de la foto. La ciudad no parece tener grandes masas de agua como las de las publicaciones en redes sociales, ni en su interior ni cerca del aeropuerto (el río Silver termina al noreste de la ciudad, con una apariencia mucho más pequeña que la de la bahía de las publicaciones, ver bit.ly/34f7WWE ).

La foto muestra un festival de música electrónica llamado Street Parade, que tuvo lugar en Zúrich en agosto de 2019 ( here ). Una versión de alta resolución de la misma imagen puede verse en el sitio web del evento, en la que se puede distinguir una bandera suiza ondeando en el edificio más prominente ( here ).

No es la primera vez que esta imagen se difunde erróneamente a través de internet: en agosto Reuters comprobó la falsedad de unos mensajes que afirmaban que la foto mostraba multitudes reunidas en Berlín en protesta contra las restricciones por el coronavirus ( here ).

Los candidatos presidenciales adoptaron diferentes enfoques para sus actos de campaña debido al coronavirus: Trump celebró grandes mítines en los que los asistentes no respetaron el distanciamiento social y algunos no llevaron mascarillas, mientras que Biden programó un calendario reducido con una asistencia a veces limitada ( here ).

Biden lidera actualmente las encuestas de opinión a nivel nacional ( here ). Las encuestas de opinión de Reuters/Ipsos mostraron el 14 de octubre que Trump mantenía un empate con Biden en Florida, uno de los campos de batalla electorales más importantes de Estados Unidos ( here ).

VEREDICTO

Falso. La foto muestra un festival de música de 2019 celebrado en Zúrich, no un reciente mitin de Trump en Ocala, Florida.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de hechos here .