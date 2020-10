Fact check: Fotografía no retrata a mujer policía ‘golpeada y pateada’ en manifestación feminista

En redes sociales circula la imagen de una mujer policía con los ojos irritados; algunas publicaciones alegan que la expresión en el rostro de la mujer policía es resultado de una agresión física por parte de grupos feministas en la manifestación del 28 de septiembre en la Ciudad de México a favor de la legalización del aborto.

Esta imagen (visible en su publicación original aquí: here ) sí fue capturada durante la manifestación. Sin embargo, en redes sociales la fotografía ha sido utilizada erróneamente para ilustrar a otras policías que fueron pateadas y agredidas físicamente durante la protesta.

Una publicación compartida más de 300 veces en Facebook ( here ) dice: “Carmen, rostro de la mujer policía que fue pateada, quemada, apaleada y escupida por mujeres de la marcha feminista. Feministas que luchan contra el maltrato de la mujer lo aplican a su semejante”.

El 28 de septiembre, grupos feministas se manifestaron a favor de la legalización del aborto en México. Durante al menos tres horas, las manifestantes fueron encapsuladas para evitar su paso hacia el Zócalo Capitalino ( here , here ).

Es verdad que hubo enfrentamientos entre policías y manifestantes. Algunas mujeres lanzaron cócteles molotov, empuñaban martillos y arrojaban botellas y pintura ( here ).

Al menos una policía quedó momentáneamente envuelta en llamas después de ser alcanzada por un cóctel molotov, antes de que sus colegas apagaran el fuego con un extintor, mostraron imágenes de televisión. En conferencia de prensa, la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que 44 mujeres policías resultaron lesionadas ( bit.ly/2GqG5ty ).

Imágenes capturadas por Reuters pueden verse aquí ( reut.rs/2SknSAb , reut.rs/36rcoD9 , reut.rs/2SySfD7 )

LA FOTOGRAFÍA

La viral fotografía retrata a la policía segunda Erika León Cruz, de la Policía Ambiental de la Ciudad de México. León Cruz dijo a Reuters vía telefónica que no fue “pateada, apaleada, quemada o escupida” como indican algunas publicaciones en redes sociales y confirmó que otras imágenes que circulan en redes sociales no la muestran a ella.

“Las agresiones, del lado que yo estaba, fue que nos pintaron el uniforme y el equipo que traíamos nosotras, fueron las bombas molotov, diferentes cosas que traían ellas (algunas manifestantes), sus martillos, sus mazos más que nada fue lo que nosotros recibimos.”

De acuerdo con su testimonio compartido con Reuters, la imagen captura una irritación en sus ojos mayoritariamente causada por las “sustancias” y “químicos” en el ambiente, refiriéndose a las bombas molotov que algunas manifestantes lanzaron durante la protesta. “Más que nada fue lo que nos estaban tirando, fue lo que me irritó los ojos,” dijo León Cruz.

Durante la protesta mujeres policía rociaron gas de extintor a las manifestantes. Un testigo de Reuters dijo que por momentos la policía roció gas lacrimógeno durante la protesta ( here ).

León Cruz dijo a Reuters haber rociado extintores durante la manifestación, aunque no atribuyó su reacción al humo provocado por estos. Un video de la reportera Itxaro Arteta captura como gases también afectaron a las policías durante la protesta ( here )

Kena Uribe, reportera del medio Telediario y autora de la fotografía dijo a Reuters vía telefónica que la imagen fue capturada luego de que “un gas” llegara a los ojos de la mujer policía. Reuters no pudo definitivamente corroborar el tipo de sustancia que provocó la irritación en los ojos de la policía León Cruz.

Un video compartido a Reuters por Uribe muestra momentos previos a la captura de la fotografía. Al comienzo del video, se escucha la voz de Uribe detrás de la cámara acercándose a la policía Erika León “vemos aquí los ojos de la policía que también recibió gas”. Una manifestante dice directamente a la cámara, “Me acaban de gasear, no me eché agua por diversión”.

OTRAS FOTOGRAFÍAS

Algunas publicaciones en redes sociales ( here , here , here ), también incluyen dos imágenes que muestran a efectivos de la policía en el suelo rodeados de manifestantes, sugiriendo erróneamente que todas las fotografías retratan a la misma persona.

Una de las imágenes utilizadas en las publicaciones ( here ) fue capturada por AP y puede verse aquí ( here ). Una búsqueda de Google Streetview confirma que la imagen de AP fue capturada a espaldas del Museo Nacional Arte (MUNAL) aquí ( bit.ly/2SCb48a ) a 1.2 kilómetros del edificio donde Uribe retrató a la policía León ( bit.ly/36vvBU8 ).

Otra imagen utilizada en las publicaciones ( here ) es una captura de pantalla del video visible aquí here (segundo 0:17). El video, fue capturado a un costado del edificio de la Lotería Nacional ( bit.ly/3d87VGF ) a 350 metros del edificio donde Uribe retrató a la policía León ( bit.ly/3nfRtZC ).

CONCLUSIÓN

Es posible que la atribución errónea haya surgido luego de que el medio Gurú Político haya compartido la foto en Twitter, con la descripción “El rostro de la mujer policía que fue pateada, apaleada y escupida por mujeres de la marcha de #Feministas”. El tweet ahora visible en capturas de pantalla ( here , here ), fue eliminado luego de que la reportera Kena Uribe respondiera al medio ( here ).

En conclusión, la fotografía no retrata a una mujer policía que fue “pateada, apaleada, quemada y escupida” en la manifestación a favor de la legalización del aborto en la Ciudad de México. La irritación en sus ojos fue causada por las sustancias en el ambiente durante la protesta. La fotografía ha sido utilizada erróneamente para ilustrar a otras policías que fueron lesionadas en la manifestación.

VEREDICTO

Falta contexto. La fotografía retrata a una mujer policía con una irritación en los ojos provocada por las sustancias en el ambiente durante la manifestación a favor de la legalización del aborto en CDMX. Otras policías sufrieron lesiones en la protesta.

