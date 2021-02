Factcheck: Foto de Trump celebrando la portada de un diario con su absolución en el juicio político es antigua y alterada

Varios usuarios en Facebook han difundido una fotografía alterada que muestra al expresidente estadounidense Donald Trump levantando en sus manos un diario estadounidense en cuya portada se observa una imagen del mismo republicano y un titular ofensivo contra los demócratas, en un supuesto gesto de revancha por haber sido exonerado el 13 de febrero de 2021 en un juicio político o “impeachment” en el Senado por su presunta responsabilidad en el asalto al Capitolio en Washington del mes anterior. La imagen corresponde en realidad a la primera ocasión en que el magnate neoyorkino fue absuelto en un juicio político en enero de 2020, cuando todavía gobernaba, y además ha sido alterada para modificar el titular del periódico, donde en realidad se lee la palabra “Absuelto”.

Dos publicaciones, del 13 de febrero de 2021, son visibles aquí here y aquí here .

La primera, que ha sido compartida cerca de 400 veces, incluye el contenido del comunicado hecho público por el exgobernante republicano (2017-2021) tras saber que había sido exonerado de toda culpa ese día (aquí here , aquí here y aquí here ).

El texto, traducido al español por la persona que lo difundió, coincide palabra por palabra con la postura expresada por el exmandatario (aquí here y aquí here ).

Los más de 200 comentarios cosechados por la publicación expresan alegría y satisfacción por la absolución de Trump con mensajes como “Se hizo justicia, gracias, señor, muchas gracias” o “Gloria a Dios!!! salió inocente nuestro presidente!!! Dios castigue a toda lengua que se levantó contra él en el juicio!!!”. Ningún usuario pone en duda el contenido de la fotografía que acompaña al mensaje de Trump.

En la instantánea, que también fue compartida en varias publicaciones en Facebook en inglés (aquí here y aquí here ), se observa al exgobernante en lo que parece ser un escenario con un fondo oscuro, blandiendo un ejemplar del diario USA Today con su foto y el titular "Kiss my ass democrats" (bésenme el trasero, demócratas).

Una búsqueda de imagen inversa en internet muestra que la fotografía original fue difundida el 6 de febrero de 2020 y tomada durante la participación de Trump en un evento en Washington llamado "National Prayer Breakfast" (desayuno de oración nacional). La instantánea, obra de un fotógrafo de la agencia de noticias estadounidense Associated Press (aquí here ), muestra el momento en que el republicano levantó el periódico de USA Today, en cuya portada se lee en realidad el titular "Absuelto" ("Acquitted") aquí here .

Imágenes de ese mismo instante tomadas por Reuters son visibles aquí here , aquí here , aquí here y aquí here .

Un día antes, el 5 de febrero de 2020, Trump había sido exonerado de culpa en un primer juicio político en la cámara alta de Estados Unidos, en aquel caso por las supuestas presiones que el entonces gobernante habría ejercido sobre las autoridades de Ucrania para que investigaran al que luego sería su rival en las elecciones del 3 de noviembre de 2021, el demócrata Joe Biden, que acabó derrotándole en las urnas (aquí here , aquí here , aquí here y aquí here ).

Alterada. Publicaciones en Facebook usaron una fotografía alterada de la primera vez en que el republicano Donald Trump fue exonerado de un juicio político cuando era presidente de Estados Unidos, en enero de 2020, como si fuera de la segunda vez, en febrero de 2021, cuando ya había dejado el cargo. La imagen original mostraba al entonces mandatario enseñando la portada del diario USA Today con el titular “Absuelto”, que en el archivo alterado fue cambiado por una frase ofensiva contra los demócratas.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí here