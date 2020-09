Fact check: Unas imágenes con pies de foto erróneos muestran a niñas con enfermedades que causan una severa hinchazón abdominal

Varias publicaciones en Facebook comparten un collage sacado fuera de contexto de tres niñas con el abdomen seriamente hinchado. Acompañando la imagen con hashtags como #EndHumanTrafficking, dichas publicaciones insinúan erróneamente que estas niñas están embarazadas y son víctimas de tráfico sexual. Las niñas que aparecen en las imágenes no están embarazadas, sino que sufren problemas de salud que provocan una distensión abdominal.

Se pueden ver ejemplos de estos mensajes here , here y here .

Muchos usuarios de Facebook que han compartido la imagen han escrito pies de foto que abogan contra el abuso sexual y el tráfico de menores, sugiriendo así que las niñas están embarazadas. Un usuario escribió: "Cada uno de estos pedófilos debe morir por sus crímenes contra los niños de Dios" ( here ).

Las versiones originales de las imágenes revelan que la niña mostrada en la parte superior del collage y la niña mostrada en la parte inferior izquierda estaban siendo examinadas por los cirujanos franceses Eric Cheysson y Alain DeLoche como parte de las actividades de la organización sanitaria sin fines de lucro La Chaîne de L'Espoir (La Cadena de la Esperanza), que trata de hacer frente a "la crisis de necesidades sanitarias no satisfechas entre los niños de los rincones más abandonados del mundo". ( here , here ).

La imagen original de la niña de la parte inferior izquierda, proporcionada por Getty, puede encontrarse here El pie de foto dice que fue tomada en Kabul (Afganistán) el 27 de mayo de 2003 y que “esta niña es una de las que serán trasladadas al Hospital Georges Pompidou de París para su tratamiento”. Aquí ( bit.ly/2DKsMCO ) se puede ver otra imagen de la misma niña con DeLoche, con la entonces primera dama Bernadette Chirac, con la Dra. Nilab Mobarez y con una mujer que parece ser pariente de la niña.

La imagen original de la niña en la parte inferior izquierda, proporcionada por Getty ( bit.ly/3icRZVs ), también fue tomada en Kabul el 27 de mayo de 2003. Esta niña también sería enviada al Hospital Georges Pompidou de París para su tratamiento.

Estas dos niñas afganas no estaban embarazadas, sino que sufrían de problemas de salud que les causaban una distensión abdominal. El 18 de enero de 2019, La Chaîne de L'Espoir tuiteó ( here ) una serie de imágenes que muestran a las chicas antes y después del tratamiento con esta leyenda (en francés): "Hemos intentado restablecer la verdad sobre estas fotos de 2003 que han sido controvertidas. Estas pequeñas niñas afganas sufrían de insuficiencia cardíaca, lo que explica su enorme abdomen lleno de líquido. Fueron operadas gracias a La Cadena de la Esperanza"

Se pueden ver imágenes de las niñas tras su tratamiento ( bit.ly/32bCIyp ), en fotografías tomadas cuando asistieron a una recepción en el Palacio del Elíseo en París, Francia, el 10 de septiembre de 2003. Getty las identifica como Karima y Mansoura. A Karima (izquierda) y Mansoura (derecha) se las puede ver aquí ( bit.ly/2Zm1hqF )posando en un sofá juntas y aquí ( bit.ly/33epKiI ) posando con sus cirujanos y con Bernadette Chirac.

Según Teyit, una organización de medios de comunicación independiente con sede en Turquía que también trabaja como verificador de datos de terceros para Facebook ( here ), la imagen de la niña en la parte inferior derecha, editada para cubrir sus ojos, es una niña de ocho años de Afganistán llamada Roya Jan ( here ). Roya sufría de talasemia, un desorden sanguíneo hereditario que puede causar que el bazo se agrande ( here ). La imagen se tomó en el Hospital Abu Ali Sina en Mazar-i-Sharif, el 9 de enero de 2019.

VEREDICTO

Falta contexto. Las niñas que aparecen en estas fotos no están embarazadas, sino que sufren enfermedades que provocan hinchazón abdominal.

Este artículo fue realizado por el equipo de verificación de datos de Reuters. Lea más sobre nuestro trabajo de comprobación de información here .