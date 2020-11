Fact check: Video muestra enfrentamientos de la policía con fanáticos de fútbol rumanos, no musulmanes en París

Usuarios de redes sociales han compartido un video, afirmando que muestra a musulmanes que escupían a los viajeros del tren y luego eran sacados por la policía de un tren en París, Francia. Esto no es cierto y las imágenes muestran a la policía enfrentándose a fanáticos del fútbol en Rumania.

Reuters Fact Check. REUTERS

Las publicaciones que comparten el video pueden verse ( here , here and here ).

En el video, se ve a la policía sacando por la fuerza a las personas de un vagón de tren y empujándolas hasta tirarlas al suelo.

Las publicaciones que comparten el video alegan que muestra a musulmanes, o en algunos casos, refugiados, que habían estado escupiendo a la gente en París.

Sin embargo, según múltiples informes de noticias, en realidad muestra enfrentamientos entre la policía y los fanáticos del fútbol en la estación de metro Stefan cel Mare en Bucarest en la tarde del 2 de octubre de 2020.

Se pueden ver artículos de noticias que informan sobre el incidente aquí ( here , here , here ).

En un comunicado del 2 de octubre, los gendarmes de Bucarest dijeron que un grupo de aficionados al fútbol fue confrontado por la policía en la estación Stefan cel Mare tras un enfrentamiento entre dos grupos de aficionados en el estadio Dinamo ( here ) .

VEREDICTO

Falso. El video muestra a la policía rumana sacando fanáticos de un tren en Rumania.

Este artículo fue producido por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de datos here .