Fact check: No todo el gabinete de Trump asiste al grupo de estudio de la Biblia de la Casa Blanca

Un video en Facebook hace la falsa afirmación de que todo el gabinete del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne para estudiar la Biblia. El video reutiliza un reportaje publicado por el medio cristiano Christian Broadcasting Network (CBN) en 2017. Una portavoz de Capitol Ministries confirmó a Reuters que no todos los miembros del gabinete asisten al grupo de estudio.

La publicación con el video dice: “(SIC) En EE.UU todo el gabinete se están reuniendo en la semana para estudiar la biblia y buscar de Dios. Es el primer país en poner de primero a Dios sin importar lo que los demás piensen.” (here)

El video tiene un texto sobrepuesto en color amarillo que dice: “En EE.UU (SIC) esta pasando algo increíble. Todo el gabinete se reúnen a estudiar la palabra de Dios”.

La publicación más antigua que Reuters pudo encontrar de esta versión del video fue realizada en YouTube el 31 de mayo de 2020 (here) , con la descripción “Todo el gabinete se reúne a estudiar la palabra de #Dios en medio de esta #Pandemia”, sugiriendo erróneamente que el video presenta información reciente.

El video en esta publicación en realidad utiliza un reportaje del medio cristiano CBN publicado el 31 de julio de 2017 (here, here). Una versión en español, que incluye la introducción de una presentadora, también ha estado circulando desde ese año ( here , here , here ).

El reportaje de CBN habla sobre un grupo de estudio de la Biblia al que, de acuerdo a la evidencia pública disponible, solo algunos miembros del gabinete asisten e incluso patrocinan. El grupo fue creado en 2017 y es dirigido por Ralph Drollinger, un exjugador profesional de baloncesto convertido en pastor, ahora líder de la organización sin fines de lucro Capitol Ministries ( here , here ).

El audio del video original y su traducción al español declaran que “cerca de una docena de miembros” del gabinete asisten al grupo de estudio (vea minuto 1:18).

La página de la Casa Blanca enlista un total de 23 miembros del gabinete del presidente Donald Trump, incluido el vicepresidente Mike Pence y los jefes de 15 departamentos ejecutivos. Vea la lista completa aquí (here).

En su reporte de 2019, Capitol Ministries dijo que el grupo de estudio “al que asisten regularmente varios miembros del gabinete, está patrocinado por el vicepresidente Mike Pence y seis miembros actuales y cuatro ex miembros del gabinete” (página 29 aqui here ).

De acuerdo a la lista pública de la organización, siete miembros actuales del gabinete son “patrocinadores” (here el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado Mike Pompeo, el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano Benjamin S. Carson, Sr, la secretaria de Educación Betsy Devos, el secretario de Agricultura Sonny Perdue, el jefe de Gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows y el director de la Oficina de Administración y Presupuesto Russ Vought.

Al ser de 2017, el video menciona a personajes que, al momento de publicación de este artículo, ya no son miembros del gabinete; como Rick Perry, quien fue el secretario de Energía entre 2017 y 2019 (here); Jeff Sessions , quien fue el fiscal general entre 2017 y 2018 (here); y Tom Price, quien fue el Secretario de Salud y Servicios en 2017 (here).

Una portavoz de Capitol Ministries confirmó a Reuters por correo que “no todos los miembros del gabinete del presidente Donald Trump asisten al grupo de estudio.”

Reuters no pudo determinar definitivamente cuántos miembros del gabinete asisten actualmente al grupo de estudio. Mendenhall dijo a Reuters que la organización “no tiene la libertad de revelar quiénes o cuántos asisten.”

De acuerdo a un artículo de The Hill del 26 de marzo de 2020, entre los miembros del gabinete que habrían asistido están el secretario de Estado Mike Pompeo y la secretaria de Educación Betsy DeVos (here).

Un portavoz de Mike Pence, quien de acuerdo a la organización es patrocinador del grupo de estudio, le dijo al New York Times “que si bien el vicepresidente ‘aprecia el trabajo del Sr. Drollinger’, no asiste al grupo de estudio del gabinete” (here)

Una información de Reuters del 30 de mayo de 2019 mencionó (here) que Tom Price, exsecretario de Salud y Servicios “organizaba un estudio bíblico los miércoles por la mañana.” Jeff Sessions, Alex Acosta y Scott Pruitt son otros exmiembros del gabinete que habrían asistido al grupo de estudio mientras ocupaban sus cargos, de acuerdo al New York Times en 2019 (here).

VEREDICTO

Parcialmente falso. Solo algunos miembros del gabinete de Trump asisten al grupo de estudio de la Biblia formado en 2017. El video utiliza un reportaje publicado por el medio cristiano estadounidense Christian Broadcasting Network en 2017.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí here .