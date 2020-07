Fact check: El modelo que sale en la fotografía con Lady Gaga no es Ryan Singleton

Usuarios de las redes sociales están compartiendo una foto de Lady Gaga y la artista serbia Marina Abramovic con un modelo adornado con pintura corporal. Usuarios han afirmado de forma equivocada que el modelo no identificado en la imagen es Ryan Singleton, que fue hallado muerto en Baker, California, el 21 de septiembre de 2013. Esta publicación ha sido señalada varias veces en el marco de los esfuerzos de Facebook por frenar la desinformación.

Reuters Fact Check. REUTERS/Axel Schmidt

Ejemplos de la afirmación son visibles here , here , here , here y here .

La publicación asegura que la foto fue tomada durante una fiesta de “rituales satánicos”. Lo cierto es que la imagen muestra a Lady Gaga, Marina Abramovic y al fundador del Watermill Center, Robert Wilson ( here ) durante el evento del 20th Annual Watermill Center Summer Benefit ( here ), celebrado el 27 de julio de 2013 en Water Mill, Nueva York.

Un ángulo similar de la foto en la afirmación es visible here y here .

Reuters no logró identificar al modelo que aparece en la foto, pero sus características físicas difieren bastante de las de Ryan Singleton. Otras fotos del modelo no identificado aquel día son visibles here , bit.ly/2EsVeck y bit.ly/2X3PXyi y muestran que sus rasgos faciales varían significativamente de los de Singleton (pueden verse imágenes comparables de Ryan Singleton here , here , here )

Según el informe de la autopsia visible here , el cuerpo de Ryan Singleton fue hallado en el desierto al oeste de Baker, California, el 21 de septiembre de 2013. Su desaparición fue reportada el 10 de julio de 2013, tras volar a Los Ángeles el 6 de julio. Según reportes de noticias locales here y here , Singleton fue visto por última vez en una gasolinera en Baker, California, días antes del Watermill Benefit.

La artista de pintura corporal Trina Merry, creadora de esta obra para el Watermill Benefit ( here ), desmintió la afirmación falsa en sus cuentas de redes sociales here , here y here .

VEREDICTO

Falso. El modelo con pintura corporal no es el fallecido Ryan Singleton.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de comprobación de información here .