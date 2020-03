Declaración falsa: Gárgaras de agua tibia y sal o vinagre matan el coronavirus

Usuarios de redes sociales han compartido una imagen que declara que las gárgaras de agua tibia y sal o vinagre eliminarán el coronavirus, ( here ). El texto de la imagen dice:

“El Coronavirus antes de llegar a los pulmones se queda en la garganta por cuatro días y en este momento la persona comienza a toser y a tener dolores de garganta. Si bebe mucha agua y hace gárgaras con agua tibia y sal o vinagre, elimina el virus. Difunda esta información porque puede salvar a alguien con esta información.”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica en su sitio web que no existe suficiente evidencia para sugerir que el agua salada elimine el coronavirus. La OMS reconoce que hay evidencia limitada para sugerir que el lavado nasal con una solución salina pueda acelerar el proceso de recuperación durante un resfriado, pero que no se ha demostrado que esto pueda ayudar a prevenir infecciones respiratorias ( here ).

La Facultad de Medicina en la Universidad de Johns Hopkins también rechazó la idea de que las gárgaras con agua salada pudieran proteger a las personas contra el coronavirus ( here ).

Se ha comprobado que el hacer gárgaras con una solución salina es un remedio eficaz para el dolor de garganta ( here ). El dolor de garganta es solo un posible síntoma del coronavirus.

Reuters no pudo encontrar algún comunicado gubernamental oficial o advertencia medica que recomendara el uso de una solución salina o del vinagre para eliminar el coronavirus.

VEREDICTO

Falso: No se ha comprobado que el hacer gárgaras con una solución salina o con vinagre prevenga el coronavirus

Este artículo fue producido por la unidad de fact-checking (verificación) de Reuters. Lee más sobre nuestro trabajo ( here ).