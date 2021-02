Fact check: Precios de gasolina en montaje fotográfico no corresponden a tarifas de las administraciones de Obama y Trump en Estados Unidos

Al menos dos publicaciones en Facebook compartieron un montaje fotográfico compuesto de varias imágenes de los supuestos precios de la gasolina en Estados Unidos cuando Barack Obama y Donald Trump fueron presidentes, subrayando que durante el mandato del republicano las tarifas del combustible habrían sido varias veces más bajas que cuando gobernó el demócrata. Sin embargo, los precios que aparecen en las imágenes no corresponden con los registrados en sendas administraciones.

Reuters Fact Check. REUTERS

Ambas publicaciones han generado alrededor de 3.500 veces y son visibles aquí here y aquí here .

La fotografía que presentan es un montaje con las caras de los dos gobernantes y al lado de cada uno la imagen de un surtidor con el precio del carburante. En el caso de Obama, da a entender que la gasolina costaba en su mandato 5,27 dólares por galón (3,78 litros), mientras que en el de Trump, expone que el precio se situó en 1,89 dólares por galón.

La primera publicación acompaña la imagen con el mensaje “Más claro ni el agua”. La segunda, con el texto “UN PEQUEÑO RECORDATORIO!!!”. Entre las respuestas, hay comentarios favorables a Trump y otros que cuestionan la veracidad del planteamiento o incluso lo califican de falso.

Reuters ya desacreditó estas dos publicaciones (aquí here ) y otras publicaciones de Facebook que establecen el vínculo entre esta fotografía y Obama (aquí here ).

La fotografía junto al mandatario demócrata no es de la época en que fue presidente. La imagen aparece en un blog en mayo de 2008 aquí here y se puede ver en otra publicación de Facebook de octubre de 2020 con la afirmación “La última vez que Biden estuvo en la Casa Blanca” aquí here .

Hay otra fotografía de abril de 2008 en la que se observa el mismo letrero (ver formación rocosa en su base) y el surtidor presenta precios similares. Según su pie de foto, la estación de gasolina se encuentra en Panamint Springs, California. Otra fotografía con tarifas parecidas y la misma ubicación, de marzo de 2008, es visible aquí here . Estas fechas corresponden a antes de que empezó la administración de Obama.

La instantánea junto a Trump tampoco es de la época de su administración. La foto, de Associated Press (AP), fue tomada el 1 de enero de 2015 en el centro de Detroit (aquí here ). La descripción de la imagen señala: "Un letrero muestra el precio de la gasolina en una estación Shell cerca del centro de Detroit el jueves 1 de enero de 2015. AAA Michigan dijo que el costo promedio de la gasolina sin plomo de autoservicio en el estado fue de $ 1.97 por galón, la primera vez en que el precio cayó por debajo de 2 dólares el galón desde marzo de 2009 y bajó 9 centavos desde el comienzo de la semana".

La fotografía acompaña noticias difundidas en 2015 aquí here , aquí here y aquí here . Tampoco corresponden a cuando estuvo Trump en el poder.

Obama estuvo en el cargo entre el 20 de enero de 2009 y el 20 de enero de 2017. Trump, desde el 20 de enero de 2017 hasta el pasado 20 de enero. La fotografía con precios bajos de la gasolina es en realidad de la época en que el demócrata estuvo en la Casa Blanca, y la que presenta tarifas altas a antes de su mandato.

SOBRE LOS PRECIOS DE LA GASOLINA

Las tarifas de los combustibles se ven afectadas por muchos factores. La Administración de Información de Energía de los Estados Unidos (EIA, por su sigla en inglés) los liga principalmente con el precio del crudo sin refinar y con la oferta y la demanda. "Los precios mundiales del petróleo crudo alcanzaron niveles récord en 2008 como resultado de la alta demanda mundial de petróleo en relación con la oferta" (aquí here ).

La menor demanda y la crisis financiera de 2008 (explicada con más detalle aquí here y aquí here ) llevaron a una caída en los precios del gas (aquí here ).

El medio de comunicación The Atlantic informó en 2012 que el alza en los precios de la gasolina puede haber jugado un papel en la crisis global de hace 12 años (aquí here ).

California es famosa por tener precios de la gasolina más altos debido a que hay menos fuentes de suministro que en otros estados. La EIA explica: "Las refinerías de California deben funcionar casi a plena capacidad para satisfacer la demanda de gasolina del estado. Si más de una de sus refinerías experimenta problemas operativos al mismo tiempo, los precios de la gasolina de California pueden aumentar sustancialmente" (aquí here ).

Los precios de la gasolina en California han estado a niveles similares a los de las falsas publicaciones tanto en octubre de 2019, durante la gestión de Trump (aquí here ) como en marzo de 2011 durante la de Obama (aquí here ).

Se puede ver un gráfico que muestra los precios de la gasolina en EE. UU. y su fluctuación durante las últimas décadas en el sitio web de la EIA aquí, así como en los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. aquí (los usuarios deben seleccionar “Gasolina, regular sin plomo, por galón” en la opción seleccionada elementos para ver). Los gráficos muestran una variación nítida después de un aumento en 2008.

En febrero de 2012, Obama achacó las alzas de las tarifas del combustible a una combinación de factores fuera de su control, incluidas las tensiones con Irán, la gran demanda de China, India y otras economías emergentes, y los especuladores de Wall Street que se aprovechaban de la incertidumbre (aquí here ).

VEREDICTO

Falso. Un montaje fotográfico que muestra altos precios de la gasolina es anterior a la administración de Obama y otra con bajas tarifas es previa a que Trump se convirtiera en presidente. Si bien los precios de la gasolina alcanzaron promedios más altos durante el mandato de Obama (3,93) que en el de Trump (2,90), nunca llegaron a los 5 dólares en promedio. Los precios han tocado ese nivel en California, donde fueron tomadas las imágenes, durante las administraciones de ambos gobernantes.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales here .