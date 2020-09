Fact check: La Fundación Gates no tiene un letrero que dice “Centro para la Reducción de la Población Humana Mundial”

Reuters Fact Check. REUTERS/Axel Schmidt

En las redes sociales circula una afirmación según la cual la Fundación Bill y Melinda Gates tiene un letrero que dice “Centro para la Reducción de la Población Humana Mundial” en el exterior de su edificio. La imagen que circula en internet ha sido alterada digitalmente para incluir las palabras “Centro para la Reducción de la Población Humana Mundial” en la fachada del edificio de la Fundación. En realidad, el letrero dice: “Fundación Bill y Melinda Gates”.

Se pueden ver ejemplos de la fotografía manipulada here y here .

Se pueden ver fotografías del exterior de la Fundación en Google Maps ( bit.ly/2Fjiaej ) y en informaciones de medios de comunicación sobre la Fundación (ejemplos here y here ).

La Fundación Gates confirmó a Reuters por correo electrónico que la imagen de esta afirmación era falsa.

En el contexto de la pandemia de coronavirus, el equipo de Reuters Fact Check ha refutado varias afirmaciones falsas que circulan en las redes sociales sobre Bill Gates, visibles here , here , y here .

VEREDICTO

Alterada. Las palabras “Centro para la Reducción de la Población Humana Global” han sido añadidas con Photoshop al exterior de la Fundación.

