Declaración falsa: Un vídeo muestra a Bill Gates presentando ante el Pentágono una vacuna para fundamentalistas religiosos

Un mensaje ampliamente difundido en las redes sociales muestra un supuesto vídeo filtrado de Bill Gates presentando un plan de vacunas para “inmunizar” a fanáticos religiosos ante el Pentágono, el cuartel general del Departamento de Defensa de Estados Unidos. El vídeo se considera un bulo que lleva años circulando.

Se pueden ver ejemplos recientes here , here , here y here . Versiones más antiguas vinculan el supuesto "vídeo filtrado" a una conspiración del Gobierno o a un plan para erradicar la libertad religiosa ( here , here El bulo ha generado muchas afirmaciones falsas sobre conspiraciones, incluyendo la del sitio web dedicado a este "plan" titulado, "Stop FunVax Now!" ( funvax.wordpress.com/about/ ).

A grandes rasgos, el vídeo, de cuatro o cinco minutos (dependiendo de las versiones), muestra a un hombre que realiza una presentación de diapositivas sobre el “VMAT2” o “gen de Dios”, y sobre una vacuna para eliminarlo llamada “FunVac” o “FunVax”. La conversación con los asistentes incluye el argumento de que los fundamentalistas religiosos supondrían una menor amenaza si recibieran esta vacuna. El presentador sostiene que la propuesta de este plan “acaba de ser presentada”. Concluye diciendo que el proyecto es “muy prometedor”.

Al ver el vídeo en versiones de alta definición, resulta evidente que el presentador no es Bill Gates ( here se puede ver una versión de mayor resolución). Un portavoz de la Fundación Bill y Melinda Gates confirmó a Reuters por correo electrónico que en el vídeo no aparece Bill Gates.

VMAT2 es el nombre científico de "transportador vesicular de monoamina 2", una proteína que transporta neurotransmisores como la dopamina, codificados en los humanos por el gen SLC18A2 ( here ). Aquí se puede ver un estudio sobre la interacción del VMAT2 con drogas ( here ), mientras que aquí se puede ver otro sobre el VMAT2 en los trastornos neuropsiquiátricos ( here ).

Es posible que el vídeo se haya inspirado en el libro "El gen de Dios" del Dr. Dean Hamer ( here ). El libro analiza cómo "una variación en el gen VMAT2 juega un papel en la apertura de una persona a las experiencias espirituales" ( elcultural.com/El-gen-de-Dios, here here ).

Desde al menos 2011, el vídeo ha sido objeto de escrutinio sobre sus orígenes y creación en muchos foros en internet que ofrecen diferentes teorías (ejemplos here y here ). Algunos apuntan a una torpe sincronización de labios o tonos de voz, otros al enorme tamaño de letra utilizado para las marcas de fecha y hora, y algunos insinúan que los hombres del vídeo podrían ser actores (al final el orador mira directamente a la cámara de manera extraña).

El vídeo incluye imágenes de tomografías cerebrales (visibles en el minuto 3:13 youtu.be/jRg41D8SOq0?t=193). Hay mensajes en el foro de Metabunk ( here ) que afirman que las imágenes de las tomografías cerebrales proceden de un caso de 2010 en Neurology.org titulado "Un caso de confusión y lesiones temporales bilaterales en una mujer joven" ( here ). Ambas imágenes del vídeo con el escáner cerebral etiquetado como "B" en el artículo lo han sobrescrito con color para señalar la supuesta actividad cerebral.

Leadstories, en su análisis para verificar el vídeo, apunta a un tráiler de "FunVax" ( here ) y a una antigua campaña de Kickstarter para un documental que exploraría si el vídeo es un fraude o no ( here ). La cuenta de YouTube de FunVaxDoc incluye vídeos que analizan el documental y un presunto tráiler.

No está claro si el vídeo fue creado como broma, como proyecto artístico, o por una genuina convicción de que había una conspiración. Sin embargo, los detalles en el vídeo apuntan a que fue escenificado y no se trata de una auténtica “filtración”, y las versiones de mayor definición muestran claramente que el presentador no es Bill Gates.

VEREDICTO

Falso. Aunque no está claro si el vídeo es un bulo o una broma, no muestra a Bill Gates hablando con el Pentágono sobre una vacuna para los fundamentalistas religiosos.

Este artículo fue realizado por el equipo de Verificación de Datos de Reuters. Lea más sobre nuestro trabajo de comprobación de información here .