Fact check: Afirmaciones falsas sobre George Soros  

Usuarios de las redes sociales han estado compartiendo una imagen de internet que hace varias afirmaciones descalificadoras y falsas sobre George Soros. Algunas aseguran que Soros era nazi, que “juró destruir Estados Unidos”, que es dueño de ANTIFA y Black Lives Matter, y que paga a los manifestantes.

Se pueden ver ejemplos here y here .

George Soros es un filántropo multimillonario y fundador de Open Society Foundations. Ha sido blanco de múltiples teorías de conspiración y desinformación en las redes sociales (here). Se pueden consultar verificaciones anteriores de Reuters que desacreditan las afirmaciones sobre Soros aquí (here , here ).

Open Society Foundations dijo a Reuters por correo electrónico que las afirmaciones hechas acerca de Soros en estos mensajes son “falsas” y “hacen un mal servicio a los fundamentos mismos de nuestra democracia, como se consagra en la Primera Enmienda”.

SOROS NO ES UN EXNAZI

Reuters desacreditó una afirmación falsa sobre una fotografía en la que supuestamente se ve a un joven Soros con uniforme nazi (here). Durante el tiempo en que los nazis estuvieron activos, Soros no habría cumplido los requisitos de edad para estar en la Schutzstaffel o SS. Soros y su familia eran judíos húngaros que vivían en Budapest durante la guerra, ocultando sus identidades por seguridad. En 1947, a los 17 años, Soros se mudó a Londres para ir a la universidad (más here).

Cuando Soros tenía 17 años, ya se había producido la caída de la Alemania nazi. Soros no pudo haber estado involucrado en el partido nazi, que estuvo activo entre 1920-1945. También es judío húngaro, lo que desmiente aún más esta teoría.

SOROS NUNCA JURÓ “DESTRUIR EEUU”

Reuters no encontró ninguna prueba de que Soros dijera esto. Otros verificadores de hechos también han desacreditado esta "cita" específica ( here , here ).

Una versión más antigua de la cita lo atribuye a una entrevista de Newsweek pero no hay pruebas de que Soros dijera esto en su archivo. En un artículo se incluyen comentarios de Steve Bannon comparando la política con la guerra, diciendo: “Están luchando, mira a [George] Soros y esas otras ONG... te destruyen”. El artículo también afirma que, según Bannon, Soros amenazó con “destruirlo personalmente”.

SOROS NO ES “DUEÑO” DE ANTIFA Y BLACK LIVES MATTER

George Soros no es “dueño” de ANTIFA ni de Black Lives Matter.

Un portavoz de Open Society Foundations dijo a Reuters por correo electrónico: “Apoyamos con orgullo a organizaciones que promueven el compromiso cívico y defienden el derecho de todos los estadounidenses a solicitar a su Gobierno la reparación de agravios. Los que protestan por la muerte del señor Floyd y la brutalidad policial en toda la nación lo hacen por una profunda y permanente preocupación por el país; no lo hacen por los pagos de estas fundaciones o ninguna otra, como afirman algunos cínicos”.

Black Lives Matter es una organización mundial de base, en gran parte horizontal (bit.ly/373z22H). Sus cofundadores, Opal Tometi, Patrisse Cullors y Alicia Garza comenzaron el movimiento en 2013, tras la muerte de Trayvon Martin. Los cofundadores dijeron recientemente al New Yorker que Black Lives Matter "ha sido siempre algo descentralizado" y opera de manera horizontal: "Siempre hemos dicho que el poder radica en el capítulo local porque saben lo que está pasando" (here).

La organización estableció recientemente una subvención de 12 millones de dólares para ayudar a las organizaciones que luchan contra el racismo institucional, después de un aumento de las donaciones en el marco de las protestas actuales. Beyoncé y Prince están entre los famosos que hicieron donaciones a Black Lives Matter en años anteriores (here).

Open Society Foundations hace donaciones a grupos de todo el mundo (here). Algunas de sus donaciones anteriores -incluyendo a Black Lives Matter y Planned Parenthood- han sido objeto de polémica en Estados Unidos ( here , here ). No está claro si la fundación ha vuelto a hacer donaciones a Black Lives Matter en el último mes.

Antifa, abreviatura de "antifascista", es un movimiento sin estructura definida cuyos seguidores se oponen a personas o grupos que consideran autoritarios o racistas, a menudo utilizando tácticas agresivas, según la Liga Antidifamación (ADL), que monitoriza a grupos extremistas (here). De carácter horizontal y carente en gran medida de organización oficial, no está clara la forma en que se financia Antifa, si es que se financia (here).

SOROS NO PAGÓ A MANIFESTANTES DESPUÉS DE LA ELECCIÓN DE TRUMP

Tras la victoria de Trump en las elecciones de 2016, algunos en la extrema derecha sugirieron que organizaciones o personas como Soros financiaron las protestas de ‘Not My President’ ('No es mi presidente'). Open Society Foundations negó que hubiera pagado por ningún tipo de manifestación ( here , here ).

Soros ha sido acusado erróneamente de patrocinar las protestas tras el nombramiento de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema y las protestas contra el racismo en Ferguson, Misuri ( here , here ).

Open Society Foundations explicó recientemente en un mensaje en Twitter: "No pagamos a manifestantes. Tampoco lo hace nuestro fundador George Soros. Los que afirman que sí lo hacemos quieren deslegitimar a quienes ejercen su derecho, protegido por la Constitución, de protestar pacíficamente y pedir a su Gobierno la reparación de agravios". (here)

VEREDICTO

Falso. Las teorías de la conspiración sobre George Soros visibles en esta entrada son infundadas.

