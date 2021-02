Factcheck: Central eléctrica de Texas no sufrió incendio, apagones en el estado causados por el frio

Varios usuarios en Facebook publicaron imágenes nocturnas de una central de ciclo combinado en Texas (que genera electricidad con gas natural), bañada en humo y borrosas luces anaranjadas, junto con la denuncia de que se estaba quemando el 15 de febrero y el incendio era motivo de los diversos apagones que sufría una cooperativa eléctrica local en la zona. Aunque las interrupciones de la luz han sido frecuentes en los últimos días por la ola de frío extremo en ese estado del sur de Estados Unidos, no hubo ningún fuego en esa planta.

Una de las publicaciones, que ha sido compartida casi un millar de veces aquí here , muestra una imagen tomada de noche de la planta en Edinburg, Texas, en la que las chimeneas humeantes y el resplandor naranja de las luces del establecimiento dan la apariencia de que estuviera en llamas. La foto va acompañada del texto "LA RAZON QUE HAY MUCHOS APAGONES ES QUE SE ESTABA QUEMANDO LA PLANTA DE VALLEY MAGIC NO ES POR EL FRIO NO SE ALARMEN ES MAS CASI NI ESTA FRIO MAS APARTE LAS COMPAÑIA DE LUZ ESTAN HACIENDO APAGONES PARA QUE NO SE SOBRECARGUE LA PLANTA DE LUZ Y CAUSAR UNA EXPLOCION DEBIDO A LA CALEFACCIONES DE LAS CASAS". Otra publicación aquí here compartió otra instantánea nocturna de la fábrica y la misma denuncia: "Se esta quemando la planta de magic valley de Edinburg no vamos a tener luz todo el dia valiendo mauser".

Una tercera publicación aquí here da pistas sobre el origen de esas fotografías al incluir un link a un video de la red social TikTok del mismo 15 de febrero acompañado de la misma denuncia y del que al parecer fueron tomadas las capturas de pantallas usadas en las publicaciones anteriores.

En el video ( here ) que parece haber sido grabado desde un auto, el autor transita en una carretera que pasa frente a la planta mientras graba imágenes y relata lo que está viendo. El usuario señala sin aportar ninguna fuente que hubo una fuerte explosión en esas instalaciones pero resulta imposible discernir si hay llamas o solo es un efecto óptico causado por la difuminación de la imagen a causa del contraste entre las potentes luces del complejo y la oscuridad de la noche, un efecto acrecentado por el humo de las chimeneas de la planta y el vapor resultante del choque de temperatura entre el calor de la fábrica y el frío reinante esa noche.

Ejemplos de esa distorsión óptica en otras instalaciones similares son observables aquí here , aquí here , aquí here y aquí here .

La planta en cuestión es visible usando la herramienta Street View en Google Maps here!3m6!1e1!3m4!1sZKl6rn5_-x1snr-u0G9z3w!2e0!7i13312!8i6656 . Su nombre oficial es Magic Valley Generating Station y pertenece a la compañía Calpine aquí here .

En declaraciones a Reuters el vicepresidente de Asuntes Externos de Calpine, Brett Kerr, desmintió la información. “No hubo ningún incendio y el reporte es falso”, afirmó. Además, ningún medio de comunicación local informó ese día de ningún incidente en la planta.

La empresa explica en su página web que Magic Valley Generating Station es "una instalación generadora de ciclo combinado a gas natural ubicada en un sitio de aproximadamente 50 acres cerca de Edinburg, Texas". Una parte de la electricidad que produce la vende a Magic Valley Electric Cooperative, bajo un contrato a 20 años. Esta cooperativa informó en los últimos días sobre los diversos cortes eléctricos sufridos en su área de influencia, que abarca una importante área del sur de Texas, próxima a la línea fronteriza con México, concretamente con el estado de Tamaulipas (aquí magicvalley.coop/storm/ ).

Cientos de miles de hogares en Texas se han quedado al menos cuatro días sin calefacción a raíz de una tormenta invernal que paralizó la red eléctrica en ese estado, el segundo más grande del país norteamericano. A la falta de luz, se sumó la dificultad para tener acceso a agua potable y encontrar comido en los supermercados (aquí here ).

VEREDICTO

Falso. Planta generadora de electricidad de Texas no sufrió incendio, aunque cooperativa a la que abastece sufrió varios apagones.

