Fact check: Video no muestra huracán Iota en Nicaragua

Usuarios en redes sociales han compartido un video que supuestamente muestra imágenes del huracán Iota en Nicaragua. Sin embargo, el video que captura una escena de fuerte lluvia y vientos desde lo que parece ser el interior de un establecimiento, ha estado circulando en el internet al menos desde el 27 de abril de 2018.

Publicaciones que erróneamente etiquetan al video incluyen comentarios como “(SIC) Dios santo. El hurcan Iota en Nicaragua” y “IOTA Nicaragua en estos momentos”. Algunos ejemplos pueden verse aquí (here, archive.vn/CDWss, here , archive.vn/aQlah, here ).

El huracán Iota tocó tierra en Nicaragua la noche del 16 de noviembre, con vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora (kph). A su paso, la segunda gran tormenta que golpea Centroamérica en un mes, arrojó los techos de zinc a las calles, derribó postes de electricidad y palmeras ( here ). Más cobertura de Reuters puede verse aquí ( here ).

Una versión más larga de este video (1:46 segundos) puede verse en distintos canales de YouTube con fecha de publicación del 27 de abril de 2018. Algunas publicaciones indican que el video fue grabado en Tegucigalpa, Honduras ( here , youtu.be/u1y3lcrBycQ , youtu.be/u1y3lcrBycQ ).

Un reporte, que incluye el video, del medio hondureño La Tribuna puede observarse aquí ( here ).

Reuters no pudo corroborar definitivamente lo que muestra el video, pero es falso que son imágenes del huracán Iota pues han estado circulando al menos desde abril de 2018.

VEREDICTO

Falso. Video no muestra huracán Iota en Nicaragua.

Este artículo fue elaborado por el equipo de Reuters Fact Check. Leer más sobre nuestro trabajo de verificación de datos aquí here .