Fact check: OMS niega cambio en recomendaciones sobre ivermectina en tratamientos de COVID-19

Varios usuarios en Facebook compartieron la captura de pantalla de un programa informativo de televisión para asegurar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) había modificado sus recomendaciones sobre el posible uso de la ivermectina en el tratamiento de enfermos de COVID-19, que hasta el momento no aconseja. La información es falsa, pues la OMS sigue analizando la idoneidad de ese medicamento y todavía no ha dado un veredicto.

Las publicaciones, visibles aquí here , aquí here y aquí here , compartieron la imagen de una pantalla de televisión en la que se proyecta una diapositiva con la fotografía de Andrew Hill, consultor de la OMS, y a su lado las supuestas conclusiones a las que llegó el especialista el 18 de enero de 2021 sobre la utilidad de la ivermectina, presuntamente a partir de 18 estudios controlados aleatorios a nivel internacional con 2.282 pacientes.

De acuerdo con lo proyectado en la imagen, Hill concluyó que el consumo del producto se asoció a un 75% de reducción de la mortalidad, a menores tasas y menor duración de las hospitalizaciones, a mayores tasas de recuperación clínica y a un tiempo más breve de eliminación del virus. La frase "OMS tuvo que cambiar recomendaciones negativas que hizo a ivermectina", aparece a modo de resumen en la parte inferior de la pantalla, como una cita del Dr. Gunter Callata, identificado como médico intensivista. La imagen va acompañada de un logo en el margen superior izquierdo similar al del canal de televisión por cable Willax TV, de Perú (aquí willax.tv/ ).

La imagen original parece sacada de un enlace a una ponencia en video publicada en Facebook por el Dr Callata, de nacionalidad peruana, en la que defiende el consumo de ese fármaco y que es posible encontrar realizando una búsqueda en internet con su nombre y el del fármaco aquí here . En el minuto 5.12 del video se muestra la imagen que fue usada para las falsas publicaciones.

Todo indica que Willax TV empleó ese material para presentar su información, pero Reuters no pudo encontrar el espacio televisivo en que lo hizo, aunque hay otras publicaciones de la captura de pantalla de usuarios de redes sociales en las que sí se ve el nombre de ese medio de comunicación aquí here .

En respuesta a esa versión, la oficina de la OMS en el país andino informó en su cuenta de Twitter que “no ha cambiado sus recomendaciones sobre la #ivermectina” (aquí here ). “El estudio de metanálisis aún está en curso”, explicó, para sugerir luego a los usuarios que se informen sobre el COVID-19 en su página web aquí t.co/29lvUpahns?amp=1 .

En internet también es posible encontrar el estudio original del doctor Andrew Hill al que se refiere Callata aquí here . Este doctor del Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Universidad de Liverpool, en el Reino Unido, aparece como el autor principal del informe, en el que participan otros investigadores y que lleva por título "Metanálisis preliminar de ensayos aleatorios de ivermectina para tratar la infección por SARSCoV-2".

En las conclusiones, en la página 15, Hill reconoce que el estudio “mostró una mejora del 75% en supervivencia, tiempo más rápido para la recuperación clínica y signos de un efecto dependiente de dosis para la eliminación del virus en pacientes que recibieron ivermectina frente al tratamiento de control”. Sin embargo, aclara: “A pesar de la tendencia alentadora que demuestra esta base de datos existente, todavía no es un base de evidencia suficientemente sólida para justificar el uso o la aprobación regulatoria de ivermectina”. Y termina haciendo hincapié en la necesidad de realizar análisis clínicos adicionales “de mayor calidad y a mayor escala”.

En anteriores ocasiones, Reuters también desmintió afirmaciones de que ese fármaco era un tratamiento de eficacia probada contra el COVID-19 aquí here y aquí here .

Falso. La OMS niega un cambio en las recomendaciones sobre ivermectina en tratamientos de COVID-19. El estudio reportado es prometedor pero requiere análisis adicionales.

