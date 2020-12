Fact check: JFK no advirtió sobre un plan para esclavizar a los estadounidenses siete días antes de su asesinato

Reuters Fact Check. REUTERS

Varias publicaciones compartidas por numerosos usuarios de Facebook afirman que el que fuera presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, dijo: “Hay un complot en este país para esclavizar a cada hombre, mujer y niño. Antes de dejar este elevado y noble cargo, tengo la intención de sacar a la luz este complot”, una semana antes de que fuera asesinado por Lee Harvey Oswald el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, en el estado de Texas. Esta cita parece haber sido inventada. Reuters no encontró ninguna prueba de que Kennedy dijese esto.

Ejemplos de tales publicaciones pueden verse aquí ( here , here y here ).

Algunas publicaciones incluyen un enlace a un hilo ( here ) en el sitio web Disclose.tv, que se describe a sí mismo como "una comunidad en línea y una plataforma de discusión pública donde los miembros de ideas afines se ayudan mutuamente para lograr una verdadera comprensión de lo que realmente está sucediendo a medida que el mundo se vuelve cada vez más complejo". También afirma que "defiende la libertad de los seres humanos para la autodeterminación evolutiva, mediante la liberación de los conocimientos oprimidos y la revelación de los secretos intencionada e ilegalmente ocultados o simplemente olvidados a lo largo del tiempo" ( www.disclose.tv/about-us ). El hilo describe un supuesto discurso final de JFK como una "Advertencia sobre los ‘Iluminati’ y el nuevo orden mundial". El enlace no archivado de este sitio web ahora redirige a una entrada de octubre 2020 que muestra una transcripción del supuesto discurso ( here )

Reuters no pudo corroborar que Kennedy dijese estas palabras públicamente. La cita no está incluida en ninguno de los discursos ( here ) o conferencias de prensa ( here ) proporcionados en la página web de la Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy. El 15 de noviembre de 1963, siete días antes de su muerte, Kennedy hizo unos comentarios en la ciudad de Nueva York en la convención nacional de la Organización de la Juventud Católica ( here ) y en la quinta convención constitucional de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) ( here ). Ninguno de los dos discursos incluye la cita compartida en las publicaciones de Facebook.

La Biblioteca Presidencial JFK confirmó a Reuters por correo electrónico que no tiene constancia de que esta cita exista en ninguno de sus registros.

VEREDICTO

Falso. No hay pruebas que sugieran que siete días antes de su asesinato John F. Kennedy advirtiese sobre un complot para esclavizar a todos los estadounidenses y de su promesa de sacar a la luz el mismo antes de dejar el cargo de presidente.

