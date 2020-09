Fact check: Foto no muestra a Jill Biden con Fidel Castro

En las redes sociales se han publicado mensajes en los que supuestamente se muestra una foto de Jill Biden junto a Fidel Castro en una visita a Cuba durante la administración Obama. Esto es falso. La imagen muestra a Castro con el difunto explorador noruego Thor Heyerdahl y su esposa Jacqueline Beer.

La mayoría de las repeticiones de esta afirmación ( here , here ) incluyen la fotografía con un texto en español que dice: "Joe Biden no se esperaba que esta foto existiera, no hay nada oculto bajo el sol: su esposa Jill Biden tuvo un encuentro con Fidel Castro en Cuba durante la administración de Obama!!!".

La fotografía de la afirmación se puede ver here y here . La subió en 2016 el museo Kon-Tik, un centro de Oslo dedicado a la vida y el legado de Thor Heyerdahl, famoso por su expedición “Kon-Tiki” en el océano Pacífico en 1947 ( here ).

Martin Biehl, director del museo Kon-Tiki, confirmó a Reuters que la imagen retrata a Jacqueline Beer, Fidel Castro y Thor Heyerdahl en Cuba.

Biehl dijo que la pareja visitó a Castro varias veces. "Eran buenos amigos y el museo tiene varias fotos de varias ocasiones y visitas", dijo en un mensaje de Facebook, añadiendo que él y Thor Heyerdahl Jr. (hijo de Heyerdahl, here ) "se rieron mucho el otro día, cuando comenzó a difundirse la historia".

Jacqueline Beer, de 87 años, es una actriz francesa ( www.imdb.com/name/nm0066494/ ). Ella y el difunto Thor Heyerdahl se casaron en 1991 y participaron activamente en proyectos arqueológicos hasta la muerte de Heyerdahl el 18 de abril de 2002. ( here ). Se pueden ver otras imágenes de la pareja here .

El periodista cubano Pedro de la Hoz informó here que Heyerdahl visitó Cuba por última vez en febrero de 2002. Reuters no pudo rastrear la fecha específica de la fotografía.

LA VISITA DE JILL BIDEN A CUBA

En los últimos meses de la Administración Obama, Jill Biden viajó a Cuba del 6 al 9 de octubre de 2016. Según un comunicado de la Casa Blanca ( here ), la Dra. Biden tenía programado reunirse con "funcionarios del Gobierno y participar con un amplio espectro de cubanos sobre temas relacionados con la cultura, la educación y la salud".

Se pueden ver imágenes de su visita here y here .

Reuters no encontró ninguna información en medios ni material disponible públicamente que respalden la afirmación de que Jill Biden se reunió con Fidel Castro durante su visita. En ese momento, Castro llevaba retirado de la presidencia más de ocho años ( here ).

Castro no se reunió con Barack Obama cuando el entonces presidente de EE.UU. visitó Cuba a principios de 2016, y acusó a Obama de querer engatusar al pueblo cubano con palabras “almibaradas” durante su visita. ( here , here ).

VEREDICTO

Falso. La foto muestra a Fidel Castro con Jacqueline Beer Heyerdahl y Thor Heyerdahl.

Falso. La foto muestra a Fidel Castro con Jacqueline Beer Heyerdahl y Thor Heyerdahl.