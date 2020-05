Declaración falsa: Cita de Nikita Jruschov en 1959 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas

Un artículo viral en las redes sociales atribuye falsamente una larga cita que predice la adopción del comunismo y la creación gradual de un “Estado socialista” en Estados Unidos al exdirigente soviético Nikita Jruschov el 29 de septiembre de 1959.

La entrada afirma que Jruschov, en un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), dijo a los estadounidenses que la Unión Soviética alimentaría "pequeñas dosis de socialismo hasta que finalmente despierten y descubran que ya tiene el comunismo". Ejemplos visibles aquí here , here , here ). Además, se afirma que Jruschov presentó su predicción para Estados Unidos mientras golpeaba con su zapato en el podio.

El artículo describe los “ocho niveles de control” necesarios para la creación de un “Estado socialista”. Sin embargo, el texto contiene hechos inexactos y otra información engañosa.

JRUSCHOV EN EE. UU.

Jruschov se embarcó en un viaje de 12 días a Estados Unidos el 15 de septiembre de 1959, por invitación del entonces presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower ( here ).

El 18 de septiembre de 1959, Jruschov intervino en la Asamblea General de la ONU. Una transcripción no oficial de este discurso por parte del New York Times no muestra indicios de que Jruschov hiciera los comentarios que se le atribuyen en las redes sociales ( here, here ). En el discurso, Jruschov pidió un desarme gradual y el fin de la Guerra Fría. En ningún lugar esboza un plan para introducir el socialismo en Estados Unidos con una estrategia gradual.

Múltiples fuentes pueden confirmar que la visita de Jruschov a Estados Unidos concluyó el 27 de septiembre de ese año, lo que significa que no pudo dirigirse a la Asamblea General de la ONU el 29 de septiembre de 1959, como se alega en los mensajes de las redes sociales ( here ).

El 23 de septiembre de 1960, en otro discurso ante la ONU, Jruschov aludió a la sustitución del capitalismo por el socialismo en el contexto de las luchas coloniales contemporáneas ( here ).

La cita completa es la siguiente: “Debe quedar claro para todos que no hay ningún medio ni ninguna fuerza que pueda detener esta lucha de los pueblos por su liberación, ya que es un gran proceso histórico, de un poder siempre creciente e invencible. Puede ser posible prolongar el dominio de un Estado sobre otro durante uno o dos años, pero así como en el pasado el orden burgués vino a sustituir al feudalismo y como ahora el socialismo está sustituyendo al capitalismo, así la esclavitud colonial está dando lugar a la libertad. Tales son las reglas del desarrollo humano, y solo los aventureros pueden creer que las montañas de cadáveres y los millones de víctimas van a retrasar el advenimiento de un futuro radiante”.

EL INCIDENTE DEL ZAPATO

El incidente de los golpes con el zapato al que se refiere el artículo ocurrió, pero en octubre de 1960 y no en septiembre de 1959, y en circunstancias diferentes a las descritas.

Un artículo del New York Times confirma que el 12 de octubre de 1960, Jruschov "golpea con su zapato en el escritorio" en la ONU, al parecer enfadado por una declaración de Lorenzo Sumulong, miembro de la delegación filipina, quien en un debate dijo que Europa del Este había sido "privada del derecho político y civil" debido a la influencia dominante de la Unión Soviética en la zona ( here ).

Las notas de la Biblioteca de las Naciones Unidas también confirman esta versión, aunque el registro oficial de las Naciones Unidas no contiene una descripción del incidente. Jruschov no estaba pronunciando un discurso en ese momento, ni estaba de pie en el podio de la asamblea ( ask.un.org/faq/37133 ).

Los comentarios de Jruschov ese día, antes de la Asamblea General, criticaron la segregación racial en Estados Unidos, así como la intervención de las fuerzas de la ONU en el Congo Belga ( undocs.org/en/A/PV.902 ).

“LOS ENTERRAREMOS”

La frase "los enterraremos" como amenaza a los diplomáticos polacos fue generalmente atribuida a Jruschov por la "prensa occidental", según un documento aprobado para su publicación en 2002 por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos ( here ).

En el documento se señala que la cita la realizó Jruschov como parte de los siguientes comentarios en una recepción para el político polaco Władysław Gomułka, en noviembre de 1956: “Si no les gustamos, no acepten nuestras invitaciones y no nos inviten a venir a verlos. Les guste o no, la historia está de nuestro lado. Los enterraremos”.

A lo largo de los años, Jruschov ofreció varias explicaciones para intentar aclarar sus declaraciones. Una de ellas se produjo mientras hablaba en el Club Nacional de Prensa en Washington el 16 de septiembre de 1959: "Ya he dicho que las palabras 'Enterraremos el capitalismo' no deben tomarse al pie de la letra, como hacen los sepultureros comunes que llevan una pala y cavan tumbas y entierran a los muertos. Lo que tenía en mente era la perspectiva de desarrollo de la sociedad humana. El socialismo sucederá inevitablemente al capitalismo". ( here )

COMENTARIOS DE REAGAN

En un discurso de Ronald Reagan pronunciado ante el Club de Prensa del Condado de Orange en 1961, titulado "Control invasor", el mandatario argumentó: "Tres meses antes de su última visita a este país, Nikita Jruschov dijo: 'No podemos esperar que el pueblo estadounidense salte del capitalismo al comunismo, pero podemos ayudar a sus líderes electos a darles pequeñas dosis de socialismo, hasta que despierten un día y descubran que tienen el comunismo'". ( bit.ly/2zvlrEP ).

No está claro cuál pudo haber sido la fuente de Reagan para estos comentarios. Estos comentarios se enmarcan en la retórica anticomunista de Reagan, ejemplificada en otros discursos de la época, incluyendo un discurso en 1964 en apoyo del candidato presidencial republicano, Barry Goldwater, donde critica "las dádivas públicas" y la amenaza de la "medicina socializada" ( bit.ly/2X1xOBN ).

REGLAS COMUNISTAS

La idea de las reglas, o como las describe el artículo, los “niveles de control” necesarios para el socialismo o el comunismo, tiene una larga historia llena de bulos.

Un artículo del New York Times del 10 de julio de 1970, ya había desacreditado el uso de cualquier lista de este tipo entre los grupos de izquierda. Según el diario, la lista, que hacía hincapié en la adopción de medidas para provocar disturbios y promover el control de las armas, era distribuida frecuentemente por grupos "ultraconservadores", publicaciones de derechas, y reproducida por periódicos de ciudades pequeñas y grupos de defensa de la tenencia de armas ( bit.ly/3elUqCS ).

La lista incluida en la entrada de las redes sociales parece ser otra reiteración de este manual. Reuters recientemente desacreditó una afirmación que atribuía la creación de esta lista al activista comunitario estadounidense Saul Alinsky ( here ).

CONCLUSIÓN

En septiembre de 1959, Nikita Jruschov visitó Estados Unidos y habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la necesidad del desarme y del fin de la Guerra Fría.

En otro discurso ante la ONU en octubre de 1960, Jruschov criticó la intervención de las fuerzas de la ONU en el Congo Belga. Más tarde, al parecer golpeó con el zapato en su mesa, enojado por los comentarios de otro delegado de la asamblea.

No hay pruebas que confirmen que Jruschov hizo comentarios sobre introducir en Estados Unidos “dosis de socialismo” o sobre los pasos necesarios para construir un estado socialista. Con el paso de los años, políticos y figuras de derechas han hecho circular fraudulentamente estas “reglas comunistas”.

VEREDICTO

Falso. No hay pruebas de que el ex primer ministro soviético Nikita Jruschov hiciera comentarios sobre la creación de un Estado socialista en Estados Unidos ante la Asamblea General de la ONU el 29 de septiembre de 1959. Las reglas para la creación de un estado socialista también son falsas.

