Fact check: Una foto de la secretaria adjunta de Salud de EEUU, Rachel Levine, fue alterada

Una imagen de la secretaria adjunta de Salud de Estados Unidos, Rachel Levine, supuestamente en compañía de dos miembros de su familia, ha estado circulando por las redes sociales. La fotografía es una alteración de otra instantánea tomada a unos participantes en un programa de televisión británico llamado Lorraine Kelly’s Big Fat Challenge.

Una de las publicaciones aquí here , publica el texto "Disculpen, pero me pudieran decir qué ejemplo de salud nos pueden dar???" al lado de la imagen, que va acompañada de un mensaje en inglés que dice: "La nueva secretaria de Salud con sobrepeso de Biden y su saludable familia. La Doctora Rachel Levine, ella estará de nuestro modo de vida saludable. Felicidades, América!!".

En realidad, el rostro de la nueva funcionaria del gobierno del presidente Joe Biden ha sido superpuesto en una foto en la que aparecen tres personas con sobrepeso, como reveló Reuters en una investigación previa (aquí here ).

Levine, una profesora de pediatría y psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Penn State (aquí here ) que ha liderado la respuesta de Pensilvania al brote del nuevo coronavirus como funcionaria de salud de esa comunidad, fue nombrada por el gobernante demócrata secretaria adjunto de Salud de la nueva administración, convirtiéndose en la primer funcionaria abiertamente transgénero en ser confirmada por el Senado (aquí here ).

La foto usada en las publicaciones en las redes sociales parece ser casi idéntica a la de un artículo diario The Mirror, del Reino Unido, el 4 de julio de 2015, como se ve aquí here . La instantánea muestra a Philip Chawner con sus hijas Samantha y Emma, ​​que aparecieron en el programa de televisión británico Lorraine Kelly’s Big Fat Challenge en 2009 (aquí here ).

La apariencia actual de Levine es visible en fotografías de Reuters, Associated Press y Getty Images aquí here , aquí here y aquí here .

Levine tiene dos hijos, David y Dayna (aquí here ), pero Reuters no pudo encontrar fotos de ellos para establecer si sus rostros también estaban superpuestos a la foto de The Mirror.

Levine ha tenido que afrontar en el pasado burlas y, a menudo, desinformación transfóbica dirigida contra su persona ( aquí here y aquí here ).

VEREDICTO

Alterado. El rostro de la secretaria adjunto de Salud de EEUU fue superpuesto en la fotografía de una familia que participó en un concurso para perder peso de un programa de televisión británico.

