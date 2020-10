Fact check: Video de manifestantes corresponde a Haití, no a estado mexicano Chiapas

Después de que a principios de octubre 2020 se disolviera, antes de llegar a México, la última caravana de migrantes centroamericanos que buscan dejar la violencia y la pobreza de sus países para iniciar una nueva vida en Estados Unidos (aquí here ), un video subido a las redes sociales el 18 de Octubre trató de alarmar a los usuarios de la presencia masiva de migrantes africanos en el estado sureño mexicano Chiapas. Pero las imágenes corresponden en realidad a una manifestación registrada hace poco más de un año en Haití.

“NO ES AFRICA ES CHIAPAS. miles de africanos protestan exigiendo su libre paso por México,” reza el texto de una publicación del perfil Estamos Unidos en Facebook, acompañando un video de 1.19 minutos que tiene 8,700 vistas y muestra a una marea de manifestantes corriendo por dos amplias avenidas, mientras se escuchan consignas y una música de tono tribal (aquí here ).

Sobre las imágenes un texto señala con llamativas letras amarillas y rojas “MEGACARAVANA DE MIGRANTES AFRICANOS PROTESTA EN CHIAPAS,” mientras una voz de mujer afirma: “No es África, es Chiapas, donde una megacaravana de africanos marchó del Instituto Nacional de Migración hasta el centro de Tapachula exigiendo su pase de libre tránsito por todo México. Muchos de ellos han empezado a colonizar calles y colonias de Tapachula (ciudad fronteriza con Guatemala). Nadie parece poner alto a esta caravana de africanos.”

Entre las primeras versiones que fueron subidas a Facebook hay una por un grupo que se identifica como Frena Iztapalapa el 9 de octubre (aquí here ). Así llamado el movimiento Frente Nacional Anti-AMLO, El Pais dijo que en superficie, Frena quiere “capitalizar el descontento con el Gobierno como un movimiento antisistema, apartidista y pacífico” pero que “todo cabe en el antilopezobradorismo.” El fundador, Gilberto Lozano, tiene “inclinaciones ultraderechistas.” (aquí here )

Un análisis pormenorizado de todos los cuadros del video permite encontrar, a partir de uno de ellos y mediante herramientas de búsqueda de imagen inversa, el mismo material audiovisual en varios medios de comunicación y organizaciones sociales de Haití, que sitúan la protesta en una populosa zona del área metropolitana de Puerto Príncipe, capital del país caribeño el 27 de septiembre de 2019. Es visible en el portal de noticias Amnwe aquí here , en la emisora de radio RTVAE aquí here y en la asociación de defensa de los derechos civiles ANAPLA aquí here .

Ese día, Voice of America cuenta que Haití vivió una crispada jornada de protestas callejeras aquel día, cuando residentes de Cite Soleil, un barrio pobre de la periferia capitalina, conocido por sus pandillas, el tráfico de drogas y los secuestros, atacaron la sede de un organismo público de seguridad, saqueando y quemando el inmueble, al igual que varios coches patrulla, para denunciar las condiciones de pobreza, desigualdad y violencia en que viven (aquí here

VEREDICTO

Falso. Las imágenes no corresponden a un grupo de migrantes africanos en Chiapas, sino a una manifestación en Haití en 2019.

