Fact check: Foto muestra protesta en 2018 para exigir más control de armas, no marcha pro-Trump

Una publicación del 13 de diciembre en Facebook muestra una fotografía con una multitud de personas en Washington, capital de Estados Unidos, alegando que se trata de una protesta de respaldo al presidente de ese país, Donald Trump, en sus insistentes reclamos de que hubo fraude en los comicios que perdió el 3 de noviembre frente al demócrata Joe Biden. La imagen fue tomada en la capital estadounidense, pero es de hace dos años y corresponde a una marcha estudiantil pacífica para reclamar medidas más estrictas para controlar el uso de armas en el país, después de un ataque a tiros en una escuela secundaria del estado Florida.

La publicación, que ha sido 593 veces compartida, acompaña la instantánea con el texto "Yesterday (ayer). Washington DC. Él no está solo" (aquí here ). Varios de los 41 comentarios generados por el mensaje respaldan al mandatario estadounidense y excandidato republicano. "¡Que se vuelvan a repetir las elecciones!", dice un usuario. "Dios Salve a nuestro presidente y salve a nuestra América", señala otro. Una mujer llega a lamentarse por no haber podido asistir a la inexistente manifestación con un "Y los que no pudimos ir".

Gracias a una búsqueda de imagen inversa en internet, Reuters descubrió que se trata en realidad de una fotografía correspondiente a la multitudinaria manifestación realizada el 24 de marzo de 2018 por estudiantes estadounidenses bajo el lema "March for our lives" (Marcha por nuestras vidas) tomada por Getty Images y visible aquí here .

Reportajes usando la misma foto están visibles aquí here y aquí here.

El punto geográfico en el que se tomaron las fotografías puede ser visto aquí here!3m6!1e1!3m4!1s7jNxnviiXBMQP7QWtN4uVw!2e0!7i16384!8i8192 , con vistas a la Embajada de Canadá en Washington.

Como informó Reuters ese día (aquí: here ), el acto reivindicativo congregó a cientos de miles de jóvenes, en una de las mayores manifestaciones juveniles de las últimas décadas, para pedir a los legisladores y al presidente Donald Trump a enfrentar el problema de las matanzas armadas en centros escolares y universitarios.

La principal concentración de la jornada llenó la avenida Pennsylvania, donde se escuchó el testimonio de estudiantes de la secundaria de Parkland, Florida, en la que 17 personas murieron en febrero por uno de esos brutales ataques. El cantante británico Paul McCartney estuvo entre los manifestantes en solidaridad con los jóvenes, en un acto que contó también con la participación de otras celebridades y el apoyo del actor estadounidense George Clooney y su esposa Amal, abogada de derechos humanos, que donaron 500,000 dólares para la causa.

Los seguidores de Donald Trump realizaron durante el fin de semana algunas marchas de respaldo al político republicano en Washington y otras ciudades, pero en el caso de la capital estadounidense con una concurrencia mucho más limitada que la convocatoria lograda por la protesta "March for our lives" y además con algunos choques entre manifestantes y policía al caer la noche (aquí here y aquí here ) .

VEREDICTO

Falso. Foto muestra manifestación estudiantil en 2018 en Washington para exigir más control de armas, no una concentración para apoyar las denuncias de fraude electoral de Trump.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí here