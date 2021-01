Fact check: Manifestante vestido con cuernos y pieles en el incidente en el Capitolio no era un miembro de Antifa sino seguidor de QAnon

Publicaciones compartidas en Facebook aseguran que un manifestante que se hizo famoso el 6 de enero por participar, ataviado con cuernos, pieles y la cara pintada, en la irrupción en el Capitolio de Estados Unidos por parte de una horda de seguidores del presidente Donald Trump, era en realidad un infiltrado del movimiento de defensa de los derechos de los afroamericanos Black Lives Matter (BLM) o del movimiento antifascista de extrema izquierda “antifa”, tratando de generar desórdenes. En realidad, el activista ha participado en mítines pro-Trump y es un seguidor de la teoría conspirativa QAnon.

Reuters Fact Check. REUTERS

Ejemplos de dichas afirmaciones se pueden ver aquí here , aquí here y aquí here .

“Manifestantes que aseguran apoyar a Trump han sido vistos en apoyo a grupos de BLM, una estrategia muy común del comunismo, crear caos y echarles la culpa a otros”, señala la primera. “Empiezan a salir pruebas, miembros de ANTIFA y BLM vistos hoy en el Capitolio. ¡Así se las gastan esta sarta de sinvergüenzas satánicos y pedófilos!”, indicó la segunda. “Dos momentos para la misma persona. A la izquierda apoyando el movimiento BLM, a la derecha asaltando el Capitolio. Sacad vuestras propias conclusiones, yo las tengo claras”, añade la tercera.

Los tres textos van acompañados de capturas de pantalla de mensajes de Twitter de otros usuarios realizando la misma denuncia y mostrando una o más imágenes del personaje fotografiado durante los disturbios en el Capitolio, en Washington, y otra instantánea tomada durante un acto reivindicativo en plena calle en la que de fondo se ven unas personas con pancartas contra la policía que identifican como una protesta de la corriente BLM en Temple, Arizona, celebrada supuestamente en junio. Esa última imagen ha sido expresamente recortada para que no se pudiera leer la pancarta con la letra Q de QAnon.

Varios medios de comunicación estadounidenses, como el portal de noticias AZ Central de ese estado sureño centraron su atención en el personaje de extravagante atuendo (la cara pintada con los colores de la bandera nacional y unos grandes cuernos sobre una capucha elaborada con pieles de animal salvaje cayendo sobre su torso desnudo y tatuado con extraños símbolos).

Se trata de Jake Angeli, al que describe como "un partidario de QAnon que ha estado presente en los mítines políticos de derecha de Arizona durante el último año" (aquí here ).

QAnon es un movimiento con creencias variopintas que van desde teorías sobre aterrizajes extraterrestres o seguridad de las vacunas contra el COVID-19, hasta acusaciones de abuso sexual de menores contra prominentes demócratas y élites de Hollywood. Sus seguidores, que esperan un "Gran Despertar" que traerá la salvación al mundo, comenzaron a publicar mensajes en 2017 en la plataforma 4chan y ahora los publican también en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, aunque se han suprimido centenares de sus mensajes y cuentas por distribuir información falsa (aquí here ).

Según AZ Central, desde al menos 2019 Angeli ha protestado fuera del Capitolio de Arizona gritando sobre teorías de conspiración, la mayoría relacionadas con QAnon. Cuando el medio de comunicación lo entrevistó este año, Angeli explicó que su apariencia buscaba llamar la atención. En febrero de 2020, prosigue el portal, trabajó de animador en un mitin a favor de Trump en Phoenix, capital de Arizona, llevando una pancarta que decía: “Me envió Q”.

Además, ha participado en mítines para reabrir las empresas de ese estado sureño cerradas por el Gobierno como medida para evitar la propagación del COVID-19 y en otros para rechazar la validez de los resultados de las elecciones estatales.

Como reportó Reuters (aquí here ), un video compartido el 5 de mayo en Twitter por la reportera de AZ Central BrieAnna J. Frank, muestra al activista, que según la periodista tenía entonces 32 años, gritando arengas a favor de Trump (aquí here ).

Otro video de la misma comunicadora lo muestra en una entrevista defendiendo el manejo de la pandemia del coronavirus por parte del presidente republicano y criticando a los grandes medios de comunicación (aquí here ).

El periodista Alex Segura, de la agencia de noticias española EFE, compartió el mismo día de los disturbios en Washington fragmentos de una entrevista que realizó al activista este año en Arizona en la que él mismo confirmó su identificación con QAnon (aquí here ).

Otros medios de todo el planeta han escrito también sobre el misterioso personaje (aquí here , aquí here y aquí here ).

Durante los incidentes en el Capitolio, otro aspecto que llamó la atención en la apariencia física de Angeli fueron los tatuajes que lucía en su torso desnudo, que han despertado toda clase de teorías.

Según varios medios de Estados Unidos y otros países se trataría de símbolos de la mitología del norte de Europa, ligados a personas como Thor, aunque nadie sabe con certeza por qué razón se los tatuó (aquí here , aquí here y aquí here ).

Mientras siguen las especulaciones sobre sus tatuajes y su indumentaria, el Departamento de Justicia estadounidense informó la semana pasada que Angeli, cuyo verdadero nombre es Jacob Anthony Chansley, se entregó a la policía días después de los disturbios para enfrentar a la justicia (aquí here ).

VEREDICTO

Falso. El manifestante ataviado con cuernos y pieles que participó en los disturbios en el Capitolio no fue infiltrado por el movimiento Black Lives Matter para causar desórdenes.

