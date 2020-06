Fact check: Unos vídeos muestran a manifestantes en el parlamento estatal de Ohio, no en la Casa Blanca

En varias plataformas de redes sociales se está compartiendo un vídeo con un pie de foto que sugiere que unos manifestantes entraron en la Casa Blanca burlando sus medidas de seguridad. El pie de foto es falso, ya que el video muestra a manifestantes en el recinto de la Asamblea Estatal de Ohio.

Una publicación en Instagram muestra el video con un pie de foto que dice: "Por primera vez desde los ataques del 11-S, el presidente de EE.UU. se esconde en su búnker", y se etiqueta la ubicación como "Washington D.C.". Se pueden encontrar otros ejemplos del video here , here y here .

El video lo compartió por primera vez en Twitter un periodista de la NBC de Columbus, capital del estado de Ohio, llamado Eric Halperin, en la noche del jueves 28 de mayo. ( here ).

Visibles goo.gl/maps/C6mey1oxVMzcHgih9 , goo.gl/maps/af8KzQXEGXTxWuiU6 , y goo.gl/maps/AfPxDkoMKgrxqTj87 en Google Street View, las imágenes muestran la Asamblea Estatal de Ohio, situado en el número 1 de la Capitol Square, en Columbus, Ohio.

La muerte de George Floyd en Minneapolis el 25 de mayo de 2020 ha desatado protestas en todo EE.UU. ( here , here ).

Aunque estos videos muestran a Columbus, Ohio en lugar de Washington, D.C., es cierto que han estallado protestas en la capital de la nación, y la policía disparó gases lacrimógeno sa los manifestantes fuera de la Casa Blanca durante el fin de semana ( here ).

Los manifestantes provocaron incendios cerca de la Casa Blanca el domingo ( here ). El humo se mezcló con nubes de gas lacrimógeno mientras la policía trataba de despejar la zona y la gente coreaba "George Floyd". La alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, anunció el lunes un toque de queda de dos días a partir de las 7 p.m. y hasta la mañana del día siguiente ( here ).

VEREDICTO

Falso. Este video no muestra a manifestantes en la Casa Blanca sino en la Asamblea Estatal de Columbus, Ohio.

Este artículo fue realizado por el equipo de Fact Check de Reuters.