Fact check: Autoridades sanitarias aconsejan que bebés y niños muy pequeños no lleven mascarillas

Una imagen de un recién nacido llevando una mascarilla ha sido compartida en las redes sociales con la aparente sugerencia de que está en línea con un consejo vigente. Esto es falso, las autoridades sanitarias han advertido que el uso de mascarillas en bebés y niños pequeños podría ser peligroso.

Publicaciones con la imagen ( here , here , here ) han sido compartidas cientos de veces. La fotografía muestra a un bebé con mascarilla junto al texto: “2019: Mejor boca arriba, solo con sábana ajustable, sin animales de peluche en la cuna para reducir el riesgo del síndrome de muerte súbita del lactante (SIDS, por sus siglas en inglés). 2020”. Esto implica que el uso de mascarillas en los bebés está en línea con las recomendaciones.

Esta afirmación contradice el consejo publicado por las autoridades de salud. Los menores de cinco años no tienen que llevar mascarillas, según la Organización Mundial de la Salud ( here ) . En circunstancias específicas, indica, podría ser necesario que un menor de cinco años lleve mascarilla, pero debería ser supervisado de forma directa para garantizar un uso seguro.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos aconsejan que solo lleven mascarilla los mayores de dos años ( here ) .

En Inglaterra, los menores de 11 años están exentos de llevar mascarillas en público. La Salud Pública de Inglaterra no las recomienda para menores de tres por razones de salud y seguridad ( here ) .

El 23 de julio de 2020, la enfermera jefe del sistema de Salud Pública de Inglaterra (PHE, por sus siglas en inglés), la profesora Viv Bennett, emitió un comunicado advirtiendo contra el uso de coberturas faciales para bebés y niños pequeños ( here ) .

“La PHE ha sido informada de que en Inglaterra hay disponibles a la venta coberturas faciales para bebés y niños muy pequeños. Las normas son claras de que los niños menores de tres años no deberían llevar coberturas faciales o mascarillas, que no deberían se usadas por ser potencialmente peligrosas, ya que pueden causar ahogamientos y asfixia”, afirmó.

“Si usted o su hijo se siente mal con los síntomas del COVID-19, debería someterse a un test y quedarse en casa hasta que tenga el resultado. Si está preocupado debería llamar al 111 o hablar con su doctor”.

VEREDICTO

Falso. No se aconseja a los padres que pongan mascarillas a los bebés para reducir la propagación de COVID-19. Las autoridades sanitarias han advertido que el uso de mascarillas en bebés y niños pequeños podría ser peligroso.

