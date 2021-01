Fact check: Expresidente mexicano Peña Nieto no insinuó que actual gobernante, López Obrador, haya inventado que tiene COVID-19

Varios usuarios en Facebook compartieron un supuesto mensaje del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, afirmando que detrás del anuncio de que el actual gobernante del país, Andrés Manuel López Obrador, padece COVID-19 hay una estrategia para que no se exponga ante la opinión pública ni que el mandatario se haya puesto la vacuna previamente o que ya haya sufrido la enfermedad en el pasado. El tuit es falso y el exmandatario en realidad deseó una pronta recuperación a su predecesor en el cargo.

Reuters Fact Check. REUTERS

Tres de esas publicaciones, que han sido casi 500 veces compartidas, son visibles aquí here , aquí here y aquí here .

“Les aseguro que esta noticia tiene un trasfondo más grande. Primera: estoy 95% seguro que @lopezobrador_ ya está vacunado. Segunda: Covid ya le había dado. Algo va a pasar en los próximos días y tiene la excusa perfecta para no dar declaraciones públicas. Que se mejore pronto”, dice el mensaje de una captura de pantalla de una supuesta cuenta de Peña Nieto en Twitter.

Aunque muchos usuarios dudan de la veracidad de la información algunos la creen, entre ellos uno que comenta “Otra farsa del comediante Obrador, ya lo verán, pueblo bueno y sabiO”. De esa forma se refiere el actual presidente a los ciudadanos mexicanos.

Aunque la captura de pantalla del tuit presenta un perfil con la misma foto que el exgobernante (2012-2018) utiliza en el oficial, en el titular de la cuenta puede leerse "Lic. Enrique Peña Nieto", cuando en la verdadera se identifica como Enrique Peña Nieto (aquí twitter.com/EPN ).

Además, en la imagen compartida no es posible ver el símbolo azul con el que son reconocidas las cuentas oficiales o de personalidades, que sí aparece en el verdadero perfil del exmandatario.

En realidad, pocas horas después de conocerse el domingo que López Obrador, conocido popularmente como AMLO, padecía COVID-19, Peña Nieto escribió en su cuenta oficial de Twitter: "Lamento que el Presidente @lopezobrador_esté contagiado de COVID-19. Le deseo una pronta y satisfactoria recuperación" (aquí here ).

Las publicaciones parecen usar una captura de pantalla de la cuenta "@EPN_GobFederal", el tuit en las publicaciones es visible aquí: here . La biografía de la cuenta hace entender que es manejada como sátira por autores cómicos. "Cuenta no oficial del Ex-Presidente más hermoso del planeta. ( Parody account of the most beautiful ex-presidenteishon of México), explica (twitter.com/EPN_GobFederal).

Desde que dejó el poder en manos de López Obrador a finales de 2018, Peña Nieto ha tenido una actividad mínima en esa red social, en la que ha realizado contadas publicaciones, la mayoría para dar el pésame a los familiares de algún conocido o personaje de la vida pública de México que ha fallecido ( aquí here y aquí here ), entre ellas al propio López Obrador cuando murió su hermana el 18 de noviembre de 2020 (aquí here ).

El actual presidente informó el domingo que se contagió de coronavirus y que presenta síntomas leves de COVID-19, a pesar de lo cual sigue en el pleno ejercicio de funciones al frente del gobierno (aquí here ).

VEREDICTO

Falso. Exgobernante mexicano no sugirió que actual presidente haya inventado que tiene COVID-19 para no dar la cara ante la opinión pública.

