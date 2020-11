Fact check: Video muestra a oficiales de la policía de Miami en investigación sobre paquetes robados

Un video circulando en redes sociales alega que muestra a oficiales de la policía de Miami sacando boletas de un depósito de basura días después de las elecciones. Esta afirmación es falsa, el departamento de policía de Miami confirmó a Reuters que el video en cuestión en realidad retrata a oficiales en una investigación sobre el robo de paquetes de Amazon.

Una de las primeras publicaciones con este video puede verse en Facebook aquí ( here , archive.vn/Hsz2m ). Desde su fecha de publicación, el 9 de noviembre, ha sido compartida más de 2,140 veces. Otras publicaciones pueden verse aquí ( here , here , here ).

Algunos usuarios que han compartido el video alegan que las imágenes son prueba de fraude electoral, con comentarios como “Las elecciones fueron pura trampa (archive.vn/L38SU) y “En Miami también hubo fraude. Y entonces?” (archive.vn/uL6y6)

El video de 0:34 segundos de duración muestra a dos oficiales de la policía de Miami frente a un basurero (el vehículo policial tiene un diseño similar al auto visible aquí here ). Puede verse una caja gris en el suelo frente al vehículo alrededor del segundo 00:11. El contenido de la caja no se distingue en el video.

“Miren señores, me voy de Miami y mira lo que me encuentro”, dice un hombre detrás de la cámara alrededor del segundo 00:02. “Mire ahí, ahí están las boletas. La policía recogiendo las boletas en la basura. Mírelo ahí”.

Imágenes de Google Streetview corroboran que el video se filmó en Miami en el estacionamiento de una tienda CVS ( bit.ly/38EBzmD , bit.ly/3lt1d1v ).

Orlando Rodríguez, agente de relaciones públicas para el Departamento de Policía de Miami confirmó a Reuters por correo electrónico que los oficiales no estaban recolectando boletas electorales.

“Los agentes del MPD estaban en ese lugar la mañana del 9 de noviembre como parte de una investigación sobre un robo de paquetes de Amazon. La investigación no tuvo nada que ver con boletas, como alega la persona que hizo el video”.

Reuters ha desmentido otros videos que hacen declaraciones falsas similares (here) y videos de recolección de boletas válidas que han sido sacados de contexto (here).

La falsa afirmación de que el video prueba la existencia de irregularidades en el voto por correo alimenta una narrativa repetida por el presidente estadounidense Donald Trump de que el voto por correo en plena pandemia del coronavirus aumentaría el fraude de los votantes (here).

El 12 de noviembre, el Consejo de Coordinación Gubernamental de Infraestructura Electoral (GCC por sus siglas en inglés) y el Comité Ejecutivo del Consejo de Coordinación Gubernamental de Infraestructura Electoral (SCC por sus siglas en inglés) dijeron que las elecciones del 2020, han sido las más seguras en la historia de Estados Unidos ( here , here ).

VEREDICTO

Falso. El video muestra a oficiales de la policía de Miami en una investigación sobre paquetes robados de Amazon.

Este artículo fue elaborado por el equipo de Reuters Fact Check. Leer más sobre nuestro trabajo de verificación de datos aquí here .