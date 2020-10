Fact check: Un vídeo no muestra a unos motociclistas rezando por Trump en el exterior del hospital de Washington

Varios usuarios de redes sociales han estado compartiendo un vídeo en el que, según ellos, se ve a unos motociclistas arrodillados frente al Hospital Walter Reed de Washington D. C. para rezar por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se encontraba en el interior, aquejado de COVID-19. Esta afirmación es falsa: el mismo vídeo fue publicado en TikTok el 11 de septiembre mucho antes de que Trump fuera hospitalizado.

La publicación, compartida miles de veces en redes sociales, ( here , here , here ), consiste en un vídeo que muestra a docenas de motociclistas arrodillados en silencio en el suelo. Estos son algunos pies de foto del vídeo: "Washington D.C. - Unos motociclistas se presentan en el Hospital Walter Read para rezar por el presidente Trump", y "Motociclistas rezan en el Hospital Walter Reed por el presidente Trump".

El presidente Trump dijo que había dado positivo por el nuevo coronavirus a primera hora del viernes 2 de octubre ( here ) y fue trasladado al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en las afueras de Washington esa noche para recibir tratamiento ( here ). El domingo 4 de octubre, Trump saludó a sus simpatizantes reunidos fuera del hospital en un breve paseo en coche.

Reuters no pudo localizar el origen del vídeo, pero es anterior al diagnóstico de Trump.

El vídeo publicado en las redes sociales muestra el logo de TikTok y el nombre de usuario @jamesriley1688. James Riley publicó el vídeo en su TikTok el 2 de octubre con las palabras “#foryou #trump #trump2020 #fornite” ( here ). Sin embargo, Riley también publicó el mismo vídeo el 11 de septiembre ( here ). Dada la fecha, es probable que haya sido un homenaje para conmemorar el 19º aniversario de los ataques del 11-S, cuando casi 3.000 víctimas murieron en el único asalto mortal en suelo estadounidense ( here ).

Las fotos de Reuters del exterior del Centro Médico Walter Reed muestran que el área donde se reúnen los partidarios es distinta al de la capturada en el vídeo de TikTok ( here , here , here , here ).

Las imágenes de Google Streetview del área que rodea al hospital Walter Reed muestran que no hay edificios como los bloques de apartamentos del vecindario mostrados en el vídeo de TikTok.

VEREDICTO

Falso. El vídeo fue publicado en TikTok el 11 de septiembre, lo que sugiere que puede haber sido un acto para conmemorar los ataques del 11 de septiembre de 2001. Las fotos de Reuters de los partidarios de Trump fuera del Centro Médico Walter Reed muestran que el vídeo no coincide con los alrededores del hospital.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales here .