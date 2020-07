Fact check: Video no muestra una sección del muro fronterizo entre EEUU y México destruido por el huracán Hanna

Usuarios de las redes sociales están compartiendo un video que aseguran muestra una sección del muro fronterizo entre Estados Unidos y México mandado construir por el presidente Donald Trump siendo destruido por el huracán Hanna. La imagen, que ha sido compartida miles de veces en Facebook, fue grabada semanas antes del paso del huracán Hanna y etiquetada de manera falsa.

Una de las publicaciones puede leerse “ÚLTIMA HORA: Huracán Hanna arrasa el poderoso muro fronterizo entre Estados Unidos y México...” ( here ). Otros ejemplos ( here y here ) localizan de forma errónea el lugar como Texas.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), el video muestra daños sufridos por unos paneles en una sección del muro fronterizo bajo construcción, pero las imágenes son de principios de junio en Nuevo México.

Reuters no logró localizar la fuente original del video, pero es previo al huracán Hanna, que tocó tierra el 26 de julio.

La CBP dijo que el video “parece ser de junio de 2020, cuando fuertes vientos hicieron que paneles del muro fronterizo que estaban pendientes de tener un anclaje adicional cayeran en un lugar de la construcción cercano a Deming, Nuevo México”. ( here )

Un portavoz del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, responsable del proyecto de construcción, dijo por correo electrónico a Reuters que “el incidente involucró una racha inesperada de fuerte viento que derribó los paneles del muro, y eso ocurrió el 5 de junio”.

El portavoz dijo que el video muestra una porción del “Proyecto El Paso 2, Segmento 3”, que está financiada con fondos de construcción militares (ver página 4 tinyurl.com/y5wnaetv ) y que el trabajo continuó “sin más incidentes”.

En las primeras versiones de esta afirmación que pudo hallar Reuters (algunas pueden verse aquí: here , here y here ), el vídeo comenzó a recibir atención de las redes sociales el 26 de julio, el mismo día que Hanna impactó en Texas ( here ).

El video erróneamente etiquetado apareció tanto en medios estadounidenses como mexicanos.

Yadith Valdez, una periodista mexicana que publicó una de las primeras versiones del video mal etiquetado en Twitter y cuyo tuit se volvió viral ( here , here ), borró más tarde su publicación y reconoció que el contenido no era propio ( here ).

VEREDICTO

Falso. La imagen no muestra daños al muro fronterizo entre Estados Unidos y México provocados por el huracán Hanna.

