Fact check: La NASA no advirtió que no habrá luz solar durante seis días

Un artículo que alega que la NASA anunció que la Tierra se oscurecerá durante seis días ha sido compartido en Facebook. Es falso: la historia repite desinformación antigua que ha sido desacreditada previamente.

El artículo fue publicado junto con un video del 30 de noviembre de Daily Buzz Live (aquí: here y here ), un sitio web que ha compartido previamente historias falsas como "WikiLeaks Alien Interview - Death Does Not Exist", “Wikileaks- Entrevista con Alienígenas - La muerte no existe” (aquí: here ).

A continuación, se compartió en Facebook (aquí: here , here ) con comentarios como "Si no crees que los hechos de la biblia se estén desarrollando ante tus ojos es mejor que le eches un vistazo a esto". Otros advirtieron en los comentarios que el artículo era falso (aquí: here ).

El relato afirma que la NASA advirtió que “el mundo experimentará una oscuridad total entre el 16 y el 22 de diciembre de 2020” e incluyó un video del “Director de la NASA Charles Bolden”.

Sin embargo, este bulo se hizo viral en 2012 y fue denunciado por la NASA, que dijo: “Ni la NASA ni ninguna otra organización científica está prediciendo tal apagón...” Algunas versiones de este rumor mencionan un mensaje de preparación para emergencias del administrador de la NASA Charles Bolden.

"Simplemente se trata de un mensaje que anima a la gente a estar preparada para las emergencias, registrado como parte de una campaña más amplia de preparación del Gobierno. Nunca se menciona un apagón" (aquí: here ).

Esta historia falsa también fue compartida en 2014 (aquí: here ) y 2017 (aquí: here ), el año en que Bolden renunció como administrador de la NASA (aquí: here ).

VEREDICTO

Falso. Este artículo alega incorrectamente que la NASA advirtió al mundo sobre un apagón en diciembre. El video adjunto es auténtico pero no está relacionado con esta falsa afirmación. Este bulo ha circulado en internet antes y ha sido desacreditado muchas veces.

