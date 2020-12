Fact check: Desmintiendo vínculos de conspiración entre la explosión de Nashville, Dominion y AT&T

Usuarios de redes sociales han estado compartiendo contenido en línea que afirma que AT&T tenía un contrato para realizar una auditoría forense en las máquinas de Dominion Voting Systems y que la explosión del 25 de diciembre en Nashville, que dañó un edificio de AT&T, estaba relacionada con esta auditoría. Estas afirmaciones no presentan pruebas convincentes e incluyen vínculos de conspiración que han sido desacreditados.

Algunos posteos más breves dicen: “Espera, ¿el atentado en Nashville fue en el centro de datos de AT&T justo después de que obtuvieron el contrato para auditar las máquinas de votación de Dominion? Es una coincidencia interesante”.

Algunas publicaciones dicen: “entonces, la explosión “casualmente” sucedió en el sitio de AT&T donde “casualmente” controlaban el sistema de enfriamiento de la supercomputadora y albergaban las máquinas de votación de Dominion y las unidades para la auditoría forense”.

Mientras la investigación está en curso, la Oficina Federal de Investigaciones concluyó que un hombre llamado Anthony Warner fue responsable del atentado y murió en la explosión ( here , here ).

La explosión en el corazón de Nashville hirió a tres personas y dañó negocios, incluido un centro de conmutación de AT&T, interrumpiendo los servicios de telefonía móvil, Internet y TV en el centro de Tennessee y partes de otros cuatro estados (here).

AT&T Y DOMINION

Todas las publicaciones vinculan a AT&T con Dominion y sostienen que la explosión es una supuesta prueba de una conspiración. Algunos simplemente dicen que AT&T tenía un contrato para realizar una auditoría forense en Dominion Voting Systems. Otros agregan que la explosión tuvo lugar cuando las máquinas de votación se trasladaban a Nashville y proporcionan vínculos políticos como prueba de una conspiración. La publicación no proporciona enlaces a pruebas de sus acusaciones.

Un portavoz de Dominion Voting Systems dijo a Reuters por correo electrónico: “Dominion pide a los medios y al público que rechacen los rumores infundados que circulan en las redes sociales, que sugieren sin evidencia que hubo alguna conexión vinculada con las elecciones con la explosión de Nashville”.

“Los estadounidenses deben seguir buscando información de fuentes verificables y confiables, como las autoridades policiales”, agregó Dominion Voting Systems.

EDIFICIO DE AT&T

No hay evidencia de que el centro AT&T dañado por explosión (here) albergue a una “supercomputadora” que estuviera siendo usada para alterar los resultados de las elecciones.

Jim Greer, vicepresidente asistente de Comunicaciones Corporativas de AT&T, dijo a Reuters a través del correo electrónico: “Ninguna de las cosas en la publicación son verdad”.

WILLIAM KENNERD Y AT&T

Algunas de las publicaciones intentan conectar la explosión con Bill Clinton y Barack Obama al afirmar que William Kennard, el embajador del segundo en la UE y presidente de la FCC del primero, está en el directorio de AT&T y es dueño del edificio Nashville AT&T que fue destruido por la explosión.

Si bien Kennard lideró la FCC, representó al país ante la UE y se unió a la junta directiva de AT&T como presidente en noviembre de 2020 (here), Greer confirmó que no es “el antiguo propietario” del edificio de AT&T que fue destruido en Nashville, como señalaban las publicaciones.

Es cierto que Kennard es miembro de la junta directiva del Staple Street Capital (no “Staple Street execs”, como dicen las publicaciones). También es miembro de las juntas directivas de Ford Motor Company, MetLife y Duke Energy Corporation (here).

CEREBRUS, STAPLE STREET Y LOS BIDEN

Algunas de las publicaciones (here) dicen: “Dominion voting es propiedad de Cerberus Capital Management.... Cerberus es administrado por Staple Street Execs. El cuñado de Joe Biden, Steven Owens, es el cofundador de Staple Street Execs junto con William Kennard (mentionado arriba).”

Reuters no encontró evidencia que Cerberus Capital Management (www.cerberus.com/) sea propiedad de Dominion. Uno de los cofundadores de Staple Street Capital (staplestreetcapital.com/ ), no “Staple Street execs”, Hootan Yaghoobzadeh, trabajó en Cerberus antes de comenzar Staple Street en 2009 (here).

Staple Street Capital tiene un director gerente y cofundador llamado Stephen Owens. Sin embargo, no está vinculado a Joe Biden y no es el esposo de su hermana Valerie Biden Owens. Reuters Fact Check desmintió previamente esta afirmación aquí here .

Staple Street Capital participó en un acuerdo con la dirección para adquirir Dominion en 2018 (aquí here , here ). Un portavoz de Dominion Voting Systems confirmó a Reuters por correo electrónico que Stephen Owens en Staple Street no tiene vínculos familiares ni afiliaciones comerciales con la hermana de Biden, Valerie Biden Owens.

Si bien William Kennard trabaja en el consejo de Staple Street Capital, no es uno de los fundadores de la compañía como señalan estas publicaciones (here).

“KRAKEN”

La publicación también menciona el "Kraken" o "supercomputadora", denunciando que el sistema de enfriamiento de esta computadora estaba ubicado en el edificio de AT&T. Esto hace referencia a la afirmación de que la supercomputadora "Hammer" y el programa de software "Scorecard" se utilizaron para cambiar los votos a favor de Biden en las elecciones presidenciales de 2020 ( here , here ).

Esta teoría conspirativa ha sido desestimada por varios expertos, como Reuters reportó aquí (here) y otros verificadores de noticias incluyendo a Snopes (here), Factcheck.org (here) y PolitiFact (here).

La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) ha desestimado el reclamo de una "operación de manipulación de votos y piratería electoral" conocida como "Hammer and Scorecard". (here)

MISIL

Algunas publicaciones han dicho que la explosión de Nashville fue causada por un misil. Reuters refutó esta afirmación aquí (here).

VEREDICTO

Falso. Las publicaciones incluyen afirmaciones de conspiración desmentidas que intentan vincular la explosión de Nashville con los sistemas de votación de Dominion.

Este artículo fue elaborado por el equipo de Reuters Fact Check.