Fact check: Lo que aparece en el vídeo no es una operación de rescate de tráfico de niños en Israel

Varios usuarios de las redes sociales están compartiendo un vídeo falso que muestra a niños que salen de un contenedor, afirmando que se trata de unos soldados israelíes que salvan a los niños después de un confinamiento de tres semanas por COVID-19 e implicando que el coronavirus puede ser una tapadera para la trata de niños. Sin embargo, una versión más larga del vídeo muestra que también salen del contenedor cuatro mujeres junto con los seis niños, mientras que medios de comunicación locales dicen que lo que aparecen en el vídeo son individuos vinculados al Estado Islámico (IS) que son capturados cuando intentaban escapar del campamento de desplazados de Al-Hol, en el noreste de Siria.

Los mensajes muestran un angustioso vídeo ( youtu.be/2FUcxqGObZcc , here , here ) de una mujer vestida de color caqui y con un chaleco del ejército que abre una escotilla en un gran contenedor y saca de él a dos niños semiinconscientes llorando. El pie de foto dice: "Noticias de Save the Children ("Salvemos a los niños"). Soldados israelíes salvando niños. Por si no se acuerdan, Israel acaba de completar un confinamiento de 3 semanas. ¿Es COVID una tapadera? #SaveTheChildren #SaveTheChildrenWorldWide #ChildTrafficking".

La mayoría de las publicaciones son un reenvío de un mensaje de Twitter de una cuenta vinculada al grupo ultraderechista de teorías de la conspiración QAnon (en vista del nombre del usuario, @The_Q_Wall, y los hashtags de QAnon en la bio). Las teorías de este grupo a menudo aluden a una inexistente "campaña secreta" que está llevando a cabo el presidente de Estados Unidos Donald Trump contra una red de tráfico sexual, conocida como Pizzagate. Este nombre proviene de una falsa información en internet en la que se afirmaba que una pizzería de Washington D.C. era una tapadera de una red de tráfico sexual de niños ( here ).

El New York Times informó en agosto que seguidores del grupo de teorías de la conspiración han estado compartiendo el hashtag "SaveTheChildren" y "SaveOurChildren", sustrayendo recursos de las líneas telefónicas de alerta de tráfico de niños y de los grupos que trabajan en este tema ( here ). El New York Times explica su teoría de la conspiración en profundidad ( here ) . Algunos usuarios de las redes sociales están retomando estas teorías en el período previo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre.

Una versión más larga del vídeo publicado por una red de medios kurda llamada Rudaw ( here ) muestra que también sacan a cuatro mujeres del contenedor, junto con seis niños.

Reuters no pudo verificar el vídeo de forma independiente, pero las informaciones de los medios de comunicación locales y otros indicios sugieren claramente que el vídeo no muestra una operación de rescate de niños en Israel.

El idioma hablado por las personas que aparecen en el vídeo no es hebreo, pero suena similar al árabe sirio.

Samuel Katz, que ha publicado más de 20 libros y 100 artículos sobre operaciones de seguridad y militares en Oriente Próximo ( here ) dijo a Reuters que la mujer que está sacando a la gente del tanque de agua no lleva un uniforme de las Fuerzas de Defensa Israelíes: "La mujer ‘combatiente’ lleva un equipo kurdo y un AK-47."

Katz añadió que es poco probable que mujeres soldado israelíes participen en una operación como la que se muestra en el vídeo: “Las mujeres israelíes no participan en ninguna operación especial que yo sepa y ciertamente ninguna que pueda ser filmada.”

Sherwan Yousef, periodista de la prokurda "Agencia de Prensa del Norte" (North Press Agency), que cubre Siria y Oriente Próximo ( npasyria.com/en/ ), también dijo a Reuters que el uniforme de la mujer soldado se parece al de un oficial de la Asayish (seguridad interna) kurda.

El texto hebreo del vídeo dice "Tierra de Yihad" (Land of Jihad), que es el nombre de una cuenta en Telegram (una aplicación de mensajería encriptada) que publicó un clip del vídeo más largo que coincide con los compartidos en las redes sociales ( t.me/eretzh/4239 ).

Reuters no pudo geolocalizar o encontrar la fuente original de este vídeo.

Los medios de comunicación locales Rudaw y Basnews informaron que el vídeo muestra a oficiales de la organización kurda de protección policial y seguridad Asayish capturando a mujeres y niños sospechosos de estar vinculados a Estado Islámico que intentaban escapar del campo de desplazados de al-Hol, en Siria ( here , here ).

El Centro de Información de Rojava ( here ) dijo a Rudaw que los niños recibieron pastillas para dormir, informando a Reuters por correo electrónico: "El vídeo muestra a mujeres vinculadas al ISIS que están siendo sacadas clandestinamente del campamento de Hol, en el norte y el este de Siria. Para confirmar cuándo ocurrió este incidente, hablamos con los responsables del campamento".

El campamento de desplazados de Al-Hol está situado en el noreste de Siria, cerca de la frontera con Irak. Alberga a unos 70.000 iraquíes, sirios y personas de otras nacionalidades, incluidos miles de simpatizantes del Estado Islámico, ya que la mayoría de los que se encuentran en Al-Hol proceden de la última franja de tierra controlada por los militantes de Estado Islámico en el este de Siria ( here ).

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Reino Unido, ha informado anteriormente sobre intentos similares de fuga del campamento de al-Hol ( www.syriahr.com/en/179307/ ).

No es cierto que Israel acabase de salir de un confinamiento de tres semanas. Al contrario, en pleno resurgimiento de los nuevos casos de coronavirus, el 18 de septiembre Israel entró en un nuevo confinamiento que durará tres semanas ( here ). El confinamiento anterior comenzó a finales de marzo y se levantó en mayo.

VEREDICTO

Falso. En el vídeo se habla árabe sirio y el uniforme que lleva la soldado parece ser kurdo, lo que sugiere que lo que el vídeo muestra no es Israel ni a soldados israelíes. Las versiones más largas del vídeo muestran que cuatro mujeres también son sacadas del contenedor junto con los niños. Según medios de comunicación locales, los vídeos muestran a mujeres y niños vinculados al Estado islámico que tratan de escapar del campamento de desplazados de Al-Hol en Siria.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales here .