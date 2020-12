Fact check: El norovirus, causante de un brote infeccioso en una escuela china, es la principal causa de gastroenteritis en el mundo y no es un nuevo virus

Varias publicaciones de Facebook difundieron a primeros de diciembre de 2020 la información de que había aparecido un nuevo y contagioso virus en China llamado norovirus, que provoca problemas estomacales y cuyo primer brote se habría detectado en una escuela de la nación asiática. Sin embargo, aunque el brote se produjo y el norovirus existe, no es nuevo, sino que varias de sus cepas son consideradas desde hace años la razón principal de gastroenteritis en el mundo.

"#Urgente. Nuevo Virus en China" informan sendos perfiles de la red social, junto a un montaje con las fotografías de un niño de rasgos orientales con la mirada llorosa, lo que parecen ser unos virus microscópicos y un grupo de doctores con aparatosos trajes protectores contra infecciones. Sobre las imágenes puede leerse la leyenda "+50 niños infectados" (aquí here y aquí here ).

Según el texto de las publicaciones, idéntico en ambas, “en los últimos 10 días han aumentado el número de casos” del norovirus en China, que habría aparecido en una escuela de la provincia de Sichuan, donde ya habría más de medio centenar de menores contagiados. “El norovirus es super contagioso provoca vómitos, diarrea, fatiga, dolor muscular, dolor de cabeza y fiebre”, continúa la información.

También produce “inflamación en el estómago”, añade. Según los autores del texto, el virus es “súper contagioso”, afecta a personas de todas las edades y puede pasar de un ser humano a otro “consumiendo productos contagiados, tocando superficies que estén contaminadas o teniendo contacto con una persona infectada”.

Varios medios de comunicación alertaron la semana pasada de la aparición del brote de norovirus en la escuela de Sichuan, concretamente en la ciudad de Zigong, expresando su preocupación por el nuevo brote vírico (aquí here , aquí here , aquí here , aquí here ). Sin embargo, ninguno presentó el norovirus como un nuevo virus.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), “aproximadamente uno de cada cinco casos de gastroenteritis aguda (inflamación del estómago o los intestinos) que provoca diarrea y vómitos es causado por norovirus” en el planeta.

"Los norovirus producen 685 millones de casos de gastroenteritis aguda, lo cual los convierte en la causa más común de gastroenteritis aguda en el mundo", agrega. Unos 200 millones de casos se registran en niños menores de 5 años, de los cuales mueren cerca de 50.000 cada año, principalmente en los países en vías de desarrollo (aquí here ).

El fenómeno, más común en los meses de invierno, también afecta a las naciones con más recursos económicos. Se estima que la atención médica y la pérdida de productividad derivada de los contagios tiene un costo anual de 60.000 millones de dólares a nivel global.

“Desde el 2002, las cepas GII.4 (genogrupo II, genotipo 4) han causado la mayoría de los brotes de norovirus en el mundo. Sin embargo, en los últimos años, otras cepas distintas a la GII.4 (como las cepas GII.17 y GII.2) la han reemplazado en varios países asiáticos. Surgen nuevas cepas GII.4 aproximadamente entre cada 2 y 4 años. A veces, estas cepas nuevas llevan a un aumento en la cantidad de brotes de norovirus en todo el mundo”, detalla el CDC.

Tras realizar una búsqueda en la página de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), encontramos que la última alerta epidemiológica por norovirus data de enero de 2013 (aquí here y aquí file:///C:/Users/C267784/Downloads/8-enero-2013-norovirus.pdf ).

“Dado que no existe vacuna, su prevención se basa fundamentalmente en la aplicación de medidas estrictas de higiene personal y comunitaria”, apuntó la OPS.

Además, en los últimos años ha habido brotes puntuales de norovirus en Estados Unidos, de los cuales informó Reuters, uno de los más recientes en enero de este año (aquí here , aquí here y aquí here ).

VEREDICTO

Falta contexto. Existe un brote de norovirus en una escuela de China pero no se trata de un nuevo virus sino de uno que existe desde hace años.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en redes sociales aquí here .