Fact check: Fotografía no muestra a Obama, Fauci y Melinda Gates en un laboratorio de Wuhan en 2015

Usuarios de redes sociales han estado compartiendo una fotografía con texto que asegura mostrar al expresidente de Estados Unidos Barack Obama con el doctor Anthony Fauci y Melinda Gates en 2015 en un laboratorio en Wuhan, China, la ciudad en la que se detectó por vez primera el brote del COVID-19 en diciembre del año pasado. Esto es falso: Melinda Gates no aparece en la imagen, que fue tomada en los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) en Bethesda, Maryland.

Reuters Fact Check. REUTERS/Axel Schmidt

Pueden verse ejemplos aquí ( here y here )

El texto dice: “DR. FAUCI, MELINDA GATES Y BARACK OBAMA EN EL LABORATORIO DE WUHAN EN 2015…!!!! ¿Se refiere a este Dr. Fauci que estaba con Obama en 2015 en el laboratorio de Wuhan al que pagaron 3,7 millones por un proyecto sobre ‘murciélagos’?”.

La foto original fue publicada por el Dr. Francis Collins en el blog del director de los NIH en diciembre de 2014 ( here ). El pie de foto dice: “La Dra. Nancy Sullivan del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) habla sobre la investigación del ébola con el presidente Barack Obama mientras el director del NIAID, Dr. Anthony Fauci, y la secretaria del HHS (Departamento de Salud y Servicios Humanos), Sylvia Burwell, miran”.

El artículo dice que Obama, Fauci y Burwell estaban en el campus de los NIH en Bethesda para visitar su Centro de Investigación de Vacunas y ver los progresos en la investigación biomédica sobre el ébola.

Otros verificadores han refutado afirmaciones erróneas que indicaban que el gobierno de Obama aportó 3,7 millones de dólares en financiación para el Instituto de Virología de Wuhan. Pueden verse aquí ( here , here , y here )

Falso. Esta fotografía ha sido etiquetada equivocadamente. Muestra a Barack Obama, al Dr. Anthony Fauci y a Sylvia Burwell en el campus de los Institutos Nacionales de Salud en Bethesda.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de comprobación de información here .