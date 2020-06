Fact check: La Fundación Obama no publicó una foto de George Floyd en Twitter antes de su muerte

En las redes sociales se han difundido mensajes con la afirmación falsa de que la Fundación Obama publicó en su cuenta de Twitter una fotografía de George Floyd una semana antes de su muerte.

Reuters Fact Check. REUTERS/Axel Schmidt

Se pueden ver ejemplos de los mensajes, que han sido compartidos cientos de veces, here , here , here and here .

Las publicaciones muestran capturas de pantalla de mensajes en Twitter de la Fundación Obama que fueron subidos antes de la muerte de Floyd el 25 de mayo.

Los mensajes en Twitter enlazan con la página web Obama.org, que tiene una vista previa de una pancarta sobre George Floyd.

"Wtf.. ¡¿POR QUÉ lo publicó Obama una semana antes de la muerte de George Floyd!? Por qué CUANDO NO había sucedido todavía", dice uno de los comentarios ( here ).

Esto es incorrecto. En primer lugar, la foto de la pancarta fue tomada después de la muerte de Floyd. El fotógrafo Christopher Dilts le dijo a Reuters que tomó la foto el 30 de mayo en Chicago, junto al río.

Se puede ver la imagen en la página web de la agencia de noticias Sipa USA, que confirma la fecha y el lugar ( bit.ly/3dYaFWM ).

Aunque la imagen de Floyd aparece en mensajes de Twitter mandados antes de su muerte, esto se debe a que la foto se puso como imagen de vista previa para el sitio web de la fundación.

Los sitios web pueden elegir una imagen de vista previa, las "cards" o tarjetas de Twitter, ( here ) para que aparezcan cuando el sitio se enlaza en los mensajes.

Esta tarjeta se actualiza automáticamente cuando se cambia el conjunto de datos asociados a ella. Cuando esto ocurre, todos los mensajes de Twitter que enlazan con el sitio, tanto los antiguos como los nuevos, mostrarán la nueva imagen. Por tanto, cuando la foto de Floyd se estableció como imagen de vista previa de Obama.org, apareció en todos los mensajes de Twitter que enlazaban con el sitio, incluyendo los publicados antes de su muerte.

La Fundación Obama dijo a Reuters: “No hay verdad en este rumor de internet. La vista previa de Obama.org se actualiza dinámicamente en las redes sociales, basándose en la información configurada”.

La fundación dijo que el cambio se debía a una actualización manual de las imágenes de Obama.org, que se modifican periódicamente para reflejar los acontecimientos y la programación actuales.

Otro ejemplo de actualización retroactiva de las tarjetas de Twitter puede verse en los mensajes que enlazan con el sitio web del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Un mensaje de Trump en 2015 muestra una vista previa con una imagen que fue tomada después de que llegara la presidencia en 2017 ( here ).

VEREDICTO

Falso. La fotografía de la pancarta con la imagen de Floyd fue tomada después de su muerte. Los mensajes antiguos de la Fundación Obama en Twitter comenzaron a mostrar la foto cuando se actualizó la imagen de la vista previa del sitio.

Este artículo fue realizado por el equipo de Fact Check de Reuters. Lea más sobre nuestro trabajo de comprobación de información here .