Fact check: Un artículo afirma falsamente que Barack Obama fue "arrestado por espionaje”

Un artículo que circula en las redes sociales afirma que el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama fue arrestado el 28 de noviembre por espionaje. Esto es falso. El artículo, cuyo contenido fue elaborado a efectos de sostener tal falsa afirmación, incluye segmentos de un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EEUU (DOJ, por sus siglas en inglés) del 17 de agosto sobre el arresto de un exagente del servicio de inteligencia estadounidense, la CIA.

Former President Barack Obama addresses voters one day before the election, in Atlanta, Georgia, U.S., November 2, 2020. REUTERS/Brandon Bell

El artículo, que puede consultarse here (la versión de archivo: here ), fue publicado el 28 de noviembre en un sitio web que se describe a sí mismo como un portal de noticias conservador canadiense ( here ), llamado The Conservative Beaver.

El primer párrafo del artículo dice: “Barack Obama, un expresidente de los EEUU, fue arrestado el 28 de noviembre de 2020, bajo el cargo de conspirar con un socio de negocios suyo que también es un exagente de la CIA para comunicar información clasificada como del más alto secreto a miembros de la inteligencia de la República Popular de China (RPC, por sus siglas en inglés)”. “La denuncia penal que contiene estos cargos fue revelada esta mañana”, añade.

En el artículo se afirma que “el anuncio” del supuesto arresto fue realizado por varias autoridades de Estados Unidos, entre ellos el fiscal general adjunto de Seguridad Nacional, John C. Demers, y el fiscal del distrito de Hawai, Kenji M. Price. También se incluyen sus supuestas declaraciones.

Una búsqueda en Google de las declaraciones en cuestión dio con un comunicado de prensa del Departamento de Justicia ( here ) sobre la detención de Alexander Yuk Ching Ma, un exagente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) que fue arrestado el 14 de agosto. Sin embargo, el comunicado no menciona a Barack Obama.

Parece que el primer párrafo del comunicado fue editado para el artículo del Conservative Beaver para añadir las referencias a Obama y a una fecha reciente. La falsa historia también dice que Obama fue acusado de conspirar “con un socio de negocios suyo que también es un exagente de la CIA”, mientras que el comunicado del Departamento de Justicia se refiere a “un pariente suyo (Ma) que también era un exagente de la CIA”.

El artículo incluye prácticamente las mismas declaraciones del fiscal Price, de Alan E. Kohler Jr., director adjunto de la División de Contrainteligencia del FBI, de John C. Demers, fiscal general adjunto de Seguridad Nacional, y de Eli Miranda, agente especial a cargo de la División de Honolulú del FBI.

Varios medios de comunicación informaron sobre el arresto de Ma ( here , here , here y here ).

Este artículo apócrifo copió segmentos de un comunicado de prensa del Departamento de Justicia sobre el arresto de un exagente de la CIA, no del expresidente estadounidense Obama. Reuters no encontró ninguna información creíble sobre su supuesto arresto. Un acontecimiento de este tipo habría recibido una amplia cobertura en los medios de EEUU y de otros países.

Reuters desacreditó recientemente la afirmación de que George Soros fue arrestado, también publicada por The Conservative Beaver ( here ).

VEREDICTO

Falso. El presidente Barack Obama no fue arrestado. Este artículo apócrifo copió segmentos de un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EEUU sobre el arresto de un exagente de la CIA.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de datos here