Fact check: Presidentes anteriores han utilizado "Oficina del presidente electo"

Miles de usuarios de las redes sociales han estado compartiendo publicaciones que afirman que Joe Biden no es el presidente electo de Estados Unidos y que no existe una “Oficina del presidente electo” en Estados Unidos. Las publicaciones dicen que Biden inventó el término, que ha aparecido en podios y fondos durante sus discursos recientes.

Las fotos de Reuters y los archivos del sitio web muestran que presidentes electos anteriores, de hecho, han utilizado la marca “Oficina del presidente electo” y, por lo tanto, esto no es algo que Biden haya inventado. El término se utiliza para referirse a una administración que está a punto de asumir el poder en el período comprendido entre las elecciones de noviembre y la toma de posesión del presidente electo el 20 de enero.

Cuando empezaron a surgir estas publicaciones en noviembre del 2020, la Administración General de Servicios de Estados Unidos (GSA, por sus siglas en inglés) se había negado a reconocer a Biden como el ganador de las elecciones presidenciales, aunque Reuters y las principales organizaciones de noticias de Estados Unidos concedieron una victoria en el Colegio Electoral para Biden por 306 a 232, en base a informes finales no oficiales anunciados por los estados de Estados Unidos, el procedimiento estándar empleado para anunciar al ganador durante muchas décadas de elecciones. Sin embargo, el Colegio Electoral aún no había votado para confirmar el resultado como se requiere constitucionalmente, lo que hace que el estatus de Biden como “presidente electo” sea complejo y controvertido desde el punto de vista de Trump.

Estas publicaciones here , here , here , here muestran a Biden dando un discurso frente a un telón de fondo con las palabras "Oficina del Presidente Electo" e "Informe de COVID-19" impresas a ambos lados de Biden. Los subtítulos incluyen: 1. “No hay una ‘Oficina del Presidente Electo ’”. 2. “Él NO es el Presidente Electo” y, “Así es como se ven la propaganda y el condicionamiento. No hay * Oficina * de presidente electo. Esto no es una sesión informativa, son las opiniones de un hombre [sic] "

Un tuit ( here ) del exasesor de la Casa Blanca y presentador de programas de entrevistas de derecha, Sebastian Gorka, tiene la palabra "mentiroso" escrita en rojo en la foto de Biden y dice: "El equipo de Beijing @ JoeBiden realmente piensa que eres tonto. Como exmiembro de un equipo de transición presidencial real, les aseguro que en Estados Unidos no existe la "Oficina del presidente electo". Hasta que el Colegio Electoral vote en diciembre, ES TODO PARA JUGAR. Están mintiendo."

OFICINA DEL PRESIDENTE ELECTO

Los mensajes dicen que no hay oficina del “presidente electo”. Si bien esta no es una agencia oficial del gobierno, el término y el sello utilizados por Biden no son nuevos.

En una presentación de Biden sobre la pandemia de COVID-19 el 9 de noviembre, se colocó la marca “Oficina del presidente electo” en podios y telones de fondo, como se ven fotos de Reuters here , here y here . Biden también usó la marca en otros discursos recientes, incluyendo uno de asistencia de salud el 10 de noviembre y sobre la economía el 16 de noviembre, como se ve en fotos de Reuters here , here , here y here .

Tanto el presidente Trump como el expresidente Barak Obama usaron el término “Oficina del presidente electo” cuando fueron nombrados presidentes electos, como se vio en fotos de Reuters tomadas el 11 de enero del 2017 y el 25 de noviembre del 2008, respectivamente, here , here , here y here . Una foto del 14 de diciembre muestra a Trump usando la marca de “presidente-electo”, here .

El gobierno de Obama también usó la marca en su sitio web, como se ve aquí: here .

El GSA de Estados Unidos ( www.gsa.gov ) es una agencia gubernamental que apoya la función de las agencias federales. Han usado el término “Oficina del presidente electo” en documentos recientes que son visibles here y here .

El profesor Leonard Steinhorn de la American University ( here ) dijo a Reuters que el término no es oficial: “Según lo entiendo, no hay nada en la ley que especifique una “Oficina del presidente electo” aprobada oficialmente o por el Gobierno.

Daniel Weiner, subdirector del Programa de Reforma Electoral del Centro Brennan de la NYU ( here ), dijo a Reuters que si bien “Oficina del presidente electo” no es una oficina oficial del gobierno, el término ha sido comúnmente usado para referirse a un equipo de transición del Gobierno durante décadas, como sería usado en compañías u organizaciones públicas.

“El presidente Obama fue el primer presidente entrante en usar una marca de apariencia formal”, agregó, “pero el concepto ha existido durante bastante tiempo”.

DEFINIENDO AL PRESIDENTE ELECTO

Las publicaciones en las redes sociales afirman que Biden no es el presidente electo. Esta afirmación es más compleja.

Según lo proyectado por Edison Research y lo informado oficialmente por Reuters y las principales cadenas de televisión de Estados Unidos, incluida Fox News, Biden venció a Trump por un margen de 306 a 232 en el Colegio Electoral y está tratando de seguir adelante con la transición (igual a los 306 votos que Trump ganó para derrotar a Hillary Clinton en 2016 en una victoria que calificó de “aplastante”, here , here ).

El presidente Trump ha rechazado reconocer a Biden como ganador de las elecciones, argumentando sin pruebas que fue engañado por un fraude electoral ( here ) y litigando en varios estados clave en los que perdió ( here ). Trump también está bloqueando la transición del poder, evitando que Biden reciba información de inteligencia clasificada y que converse con expertos del Gobierno sobre COVID-19 ( here ).

El ganador de la elección presidencial no se determina por votación nacional sino a través del Colegio Electoral. Los estados enfrentan una fecha límite del 8 de diciembre para certificar sus elecciones y elegir electores para el Colegio Electoral, que luego selecciona oficialmente al nuevo presidente el 14 de diciembre. Esos votos serán contados oficialmente por el Congreso tres semanas después y el presidente prestará juramento el 20 de enero del 2021. Los electores pueden no ser honestos: en 2016, siete de los 538 electores votaron por alguien que no era el ganador del voto popular de su estado, un número inusualmente alto ( here ).

Weiner dijo que hay dos contextos legales donde se emplea el término “Presidente electo”. Uno está en la Vigésima Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que se refiere al “presidente electo”, quien asume al mediodía del 20 de enero luego de una elección ( here ).

Weiner dijo a Reuters que si el término "presidente electo" debe usarse en este contexto puede ser discutible debido al Colegio Electoral: "Se podría argumentar que técnicamente no tenemos un 'presidente electo' para este propósito hasta que lo vote el Colegio Electoral. Aunque la mayoría de los estados ( here ) tienen leyes que 'obligan' a sus electores presidenciales a votar por el ganador del voto popular en el estado, incluso en este contexto es posiblemente apropiado usar el término tan pronto como el ganador esté claro”.

Weiner explica que el segundo contexto legal donde se usa el término “presidente electo” es la Ley de Transición Presidencial de 1963 ( here ), una ley federal que rige las transiciones presidenciales. La ley usa el término “presidente-electo” para referirse al “aparente” ganador de la elección. Sin embargo, la normativa señala que el ganador es determinado por el administrador de la GSA, quien aún no había reconocido la victoria de Biden cuando empezaron a surgir estas publicaciones ( here ). El 23 de noviembre, la GSA informó al equipo de Biden que podía comenzar su transición ( here ).

Weiner dijo que “además de cualquier formalidad legal, tenemos una tradición de décadas en Estados Unidos de ganadores de elecciones, (con) los medios, funcionarios públicos y otros usando términos como ‘presidente electo’ tan pronto como el resultado de la elección es claro”.

Para permanecer en el cargo, Trump tendría que anular los resultados en al menos tres estados, algo sin precedentes, para alcanzar el umbral ganador de los 270 votos electorales. Sin embargo, es poco probable que cambie el resultado de las elecciones, ya que los jueces han rechazado la mayoría de las demandas de la administración Trump presentadas hasta ahora ( here ).

El Congreso tiene previsto contar los votos del Colegio Electoral el 6 de enero, lo que normalmente es una formalidad. Pero los seguidores de Trump en el Senado de Estados Unidos y la Cámara de Representantes podrían objetar los resultados en un intento final y poco probable de privar a Biden de 270 votos electorales y dejar la decisión final a la Cámara ( here ) .

VEREDICTO

Falso. Tanto la administración de Trump como la de Obama han utilizado la marca “Oficina del presidente electo” en el pasado, y una orden de la GSA establece que el término puede usarse para referirse a la administración entrante. La GSA aún no ha reconocido la victoria proyectada de Biden, pero es muy poco probable que la campaña de litigios de Trump para desacreditar la victoria de Biden cambie el resultado de las elecciones.

