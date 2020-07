Fact check: Oprah y Ellen DeGeneres no llevan tobilleras electrónicas, publicación ligada a teorías conspiratorias

Usuarios de redes sociales han estado compartiendo imágenes en internet que muestran supuestamente a Oprah Winfrey y a Ellen DeGeneres llevando tobilleras electrónicas para asegurar que ambas están bajo arresto domiciliario. Esto es falso.

Pueden verse ejemplos here y here .

Las afirmaciones parecen estar relacionadas con la teoría de la conspiración QAnon que asegura que hay personalidades poderosas implicadas en una red de tráfico sexual infantil ( here ).

La fotografía de DeGeneres fue extraída de un clip del Ellen Show en el que hace una videollamada a la actriz Courtney Cox ( here ). La imagen en la publicación captura el momento en torno a la marca de los 3:05 minutos. Sus pantalones están arrugados, pero no se ve con claridad que haya una tobillera electrónica. Otro video reciente de DeGeneres muestra claramente sus tobillos sin dispositivos de control ( youtu.be/fES_YdzwqxI?t=120 ).

La imagen de Winfrey fue sacada de un clip en el que se la ve cocinando espaguetis a la carbonara ( here ). A lo largo del video no se ve con claridad si hay una tobillera. Otro video reciente en vivo de Winfrey muestra sus tobillos desnudos ( here ).

En el caso de que Winfrey o DeGeneres hubieran sido arrestadas, habría informaciones publicadas en numerosos medios de comunicación al respecto.

Winfrey había respondido previamente a teorías conspiratorias sobre su supuesto arresto en un tuit publicado en marzo: “Acaban de decirme en una llamada telefónica que mi nombre es tendencia. Y que estoy siendo troleada por una FALSEDAD terrible. NO ES CIERTO. No ha habido una redada ni me han arrestado. Solo mantengo una sana distancia con el resto del mundo. Cuídense [Stay safe]” ( here ).

VEREDICTO

Falso. Estas publicaciones están basadas en ideas conspiratorias sin fundamento. Los videos de ambas mujeres no muestran que lleven tobilleras electrónicas.

Este artículo fue realizado por el equipo de Fact Check de Reuters. Lea más sobre nuestro trabajo de comprobación de información here .