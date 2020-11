Fact check: La 'orden de arresto' de Joe Biden no tiene validez legal

Un video que circula en las redes sociales afirma mostrar una orden de arresto contra el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. Sin embargo, este documento no tiene validez legal ya que no fue emitido por un tribunal estadounidense o extranjero, sino por una organización que se identifica a sí misma como la “Corte de las Edades”.

Reuters Fact Check. REUTERS

Se pueden ver las publicaciones con esta declaración here , here , here

Si bien algunos usuarios cuestionan la veracidad de la afirmación con comentarios como: “Esto no tiene ningún peso legal detrás. ¿La corte de las edades? ¿De Verdad?” y “Creo que es falso”, otros usuarios parecen tomar la “orden” como auténtica. Una publicación dice: “¡¡¡Te tenemos bastardo!!! HILLARY & OBAMA ¿ESTÁN LISTOS??? “

Hay un video de la lectura de la orden en YouTube, here ( una versión archivada: archive.vn/ve8LG ). El material, que fue visto más de 72.800 veces al momento de la publicación de este artículo, muestra una mujer que se identifica a si misma en la cámara como “Cindy K. Currier” ( youtu.be/ZtkC1BhSlyU?t=4 ).

El video muestra la supuesta orden de arresto “emitida” el 13 de noviembre y firmada por la propia Currier de la “Corte de las Edades”.

El documento presentado en el video y vinculado en la descripción se puede ver aquí: archive.vn/tma1Y . También incluye un “sello” en el que se lee “Herederos de la Corte de Creación de las Edades”.

Este documento no tiene validez legal en Estados Unidos o en otros sitios.

Como explica el Instituto de Información Legal de la Escuela de Leyes de Cornell ( here ), una orden debe ser emitida por “la autoridad competente”. La Escuela de Leyes señala “Una orden de arresto es un documento emitido por un juez o magistrado que autoriza a la policía a tomar bajo custodia a alguien acusado de un crimen”.

Una búsqueda en Google no arrojó resultados relevantes ni indicios de que el “Tribunal de las Edades” tenga un estatus oficial que lo califique para emitir órdenes de arresto.

Según el sitio web courtofages.weebly.com/ , la “Corte de las Edades” fue establecida en el 2013 y “trabaja para restaurar la integridad personal y nacional de los Herederos y Guardianes de la Tierra”.

El 16 de noviembre publicó otra supuesta “orden” contra el presidente de Estados Unidos Donald Trump ( youtu.be/2rrhCpehovo , archive.vn/L2rhj ).

Cuando se le consultó sobre la organización, Currier dijo que la Corte de las Edades es una “Corte Universal” y que un supuesto “juicio del 2014 Herederos de Creación vs Corporación de Estados Unidos fue enviada a la Corte Mundial”. Reuters no fue capaz de encontrar evidencia de tal juicio.

VEREDICTO

Falso. La orden de arresto de la “Corte de las Edades” contra Joe Biden no tiene validez legal en los Estados Unidos ni en ningún otro lugar.

Este artículo fue elaborado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de datos here .