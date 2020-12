Fact check: La jeringa empleada para vacunar a Pelosi no estaba cubierta por una tapa

Los usuarios de redes sociales han estado compartiendo publicaciones que ponen en duda si la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, recibió la vacuna COVID-19, alegando que la inyección aún tenía tapa. Las fotos del momento de Reuters y Getty Images muestran que la aguja estaba expuesta al final de la jeringa, y lo que se interpretó como la tapa es en realidad el casquillo de la aguja, ubicado justo antes de la aguja.

Las publicaciones ( here , here , here , here ) muestran fotos de Pelosi recibiendo la vacuna, con un doctor poniéndole una jeringa con una “punta” gruesa de color naranja en su brazo izquierdo.

Los pies de foto incluyen, “¿Cómo se usa una jeringa con la tapa todavía puesta?”; “¿Cómo vas a recibir una inyección con la tapa todavía puesta? ¡Vamos Pelosi! ¿No te fías de ella?”; “Pelosi recibió la vacuna covid. ¿Alguien puede explicar qué tan efectiva es la vacuna si se deja la tapa en la aguja? No estás engañando a nadie “; y “¿De verdad pensaste que alguno de ellos recibiría la vacuna?”

El 18 de diciembre, Pelosi recibió la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 ( here ) , que inicialmente está siendo aplicada a los profesionales de salud y algunos funcionarios del Gobierno, incluyendo el vicepresidente Mike Pence, luego de haber sido autorizado su uso el 11 de diciembre ( here ). En Estados Unidos, el COVID-19 ha matado a más de 300.000 personas e infectado a más de 17 millones.

Otras fotos de Reuters Photos y Getty Images muestran que hay claramente una aguja al final de la jeringa ( here, here ) .

La sección naranja de la inyección, que los usuarios de las redes sociales interpretaron como una tapa, se coloca entre la aguja y la jeringa y no cubre la aguja. Conocido como casquillo de la aguja, esta parte de la jeringa permite que la aguja y la jeringa se conecten ( here ).

VEREDICTO

Falso. Las fotos muestran que la jeringa usada por Nancy Pelosi para su vacuna COVID-19 tenía una aguja.

Este artículo fue producido por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de datos here .