Fact check: Video no muestra un montaje de periodistas sobre el uso de mascarillas en Ámsterdam; fue publicado como broma

Usuarios en redes sociales han compartido un video que supuestamente muestra a periodistas montando un reportaje para aparentar el uso generalizado de mascarillas en los Países Bajos. Aunque las imágenes son auténticas y la narración sí hace esas declaraciones en italiano, el video se ha sacado de contexto. De acuerdo con el autor del video el contenido fue publicado como una broma. La evidencia sugiere que el video muestra a un equipo de filmación que estaba grabando una película.

Un comentario dice: “Sí, terroristas de la información haciendo de las suyas para manipular al pueblo. En esta ocasión, periodistas italianos en Holanda graban a actores para hacer creer que el uso de la mascarilla es generalizado...”.

El video muestra a un equipo de filmación utilizando mascarillas durante una grabación en un puente en Ámsterdam ( bit.ly/3dsz9b9 ). Las imágenes del video también muestran a transeúntes caminando alrededor de la filmación sin llevar mascarillas. Una voz en italiano se escucha al inicio del video diciendo "Grupo de periodistas italianos que hacen informaciones falsas en Holanda para hacer creer a la gente que la gente lleva mascarillas".

Giuseppe Pancari, el autor del video ( here ) confirmó a Reuters vía mensaje en Facebook que el contenido fue grabado en broma. Pancari también confirmó que no conocía al equipo de grabación ni lo que hacían realmente.

CONFUSIÓN

De acuerdo con el archivo de Facebook, el video fue publicado el 29 de septiembre con la descripción original en italiano “La RAI en una misión para generar consenso para los pentaparásitos”, en referencia a la a cadena estatal italiana de televisión RAI. El 30 de septiembre, Pancari aclaró en un comentario “por supuesto que no es la RAI, es un video cómico.” El 7 de octubre, el usuario cambió la descripción para detallar que el video había sido grabado como broma.

Reuters no pudo determinar el origen del equipo de filmación. El video también muestra un letrero a la orilla del puente (vea marca en 0:38) que posiblemente dice en holandés “Atención grabación de películas” (similar al que se ve aquí here ).

Es verdad que el uso de mascarilla no es tan común en los Países Bajos. Imágenes de Reuters muestran a personas en Ámsterdam con y sin mascarillas en lugares públicos aquí ( here ).

Después de que los nuevos casos de COVID-19 alcanzaran niveles récord en el país el 30 de septiembre, el Gobierno neerlandés revirtió su recomendación anterior en contra del uso de mascarillas en lugares públicos. Hacer obligatorio el uso de mascarillas se había considerado imposible en el país debido a las garantías constitucionales sobre las libertades personales y a una ley más reciente de 2019 conocida como la "prohibición del burka." ( here )

VEREDICTO

Falso. De acuerdo con el autor el video fue grabado como una broma. La evidencia sugiere que las imágenes muestran la grabación de una película.

